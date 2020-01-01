Де на Волині не буде світла 18 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00ФОП Шарікова Віра Миколаївна Будинок для відпочинку, ТОВ "УКРЖИВПРОД" Корівник, ТзОВ "П'ятидні" Бригада.с.Русів КТП-309 с.Русів повністю2. КТП-313 09:00-17:00 ТзОВ "П'ятидні"Бригада.с.Хотячів КТП-3133. ПЛ-0,04кВ Л-1 від ЗТП-330 09:00-17:00 м. Устилуг, Володимирська 20,вул. Гуденка4. ПЛ-0,04кВ Л-4 від ТП-4 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Володимира Мономаха1. 9:00–17:00магазин с. СтарикиСКЗ с. СтарикиФАП с. Старики с. Старики:вул. Колгоспна,вул. Шевченка,вул. Молодіжна2. 9:00–17:00с. Старики:вул. Садова,вул. Прохіднавул. Набережна1. 10:00 – 17:00Дитсадок с.Риковичі,с.Риковичі школа, ПрАТ "КИЇВСТАР" Базова ст.с.Риковичі, ДП АГРОФІРМА"ЛУГА-НОВА" ПП "УНІВЕРСАМ", ФОП БОЖИК С.І., ФОП Прокопчук Н.О., ФОП Скварка М.В., Дитсадок с.Топилище, с.Топилище школа, Дитсадок с.Завидів, ФОП Ковальчук С.Є., ФОП Хом`як О.Я., Гімназія с Завидів, ФАП с.Завидів с.Завидів, с.Деречин, с.Топилище, с.Риковичі2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі1. КТП-36 09:00-17:00 Школа;.пилорама Должко В.С. с. Г.Камінська(частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-175 09:30-17:00 відсутні с. Житнівка, вул. Майданна3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-191 09:30-17:00 ФАП.Школа.АТС.пошта с.Личини, вул. Молодіжна1. 9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-460 9:00-17:00 с. Острів – школа, клуб, медпунктКіверцівське ССТ - магазин с.Остріввул.Шевченка,3. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-15:00 ТзОВ "Астеліт" – мобільна база с.Вишніввул.Київська,1. 9:00-17:00Голобська селищна радаКовельське МТМОГолобське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради с.Майдан2. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білинс.Колодяжне3 ПЛ-0,4кВ КТП-224 9:00 -17:00 Дубівська сільська радаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"СТзОВ "Україна"ФОП Оніщук В.ПФОП Гурська А.СФОП Синьчук О.АФОП Іллюх О.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Свято-Юріївська релігійна громада Українськоїправославної церкви Київського патріархатуФОП Якимчук О.МФ.о. Попіка Л.Сс.Дубовес.Бахів1. 9:00-17:00с.Крухиничі частково вул.Луцька, частково вул. Набережна2. частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Защитів, с.Конюхи3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00ФАП, артсведловина, магазин.с. Охотин вул. Лісова1. 9:00-17:00ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТРВНО смт. ШацькГоловне управління статистики у Волинській областіШацька районна державна адміністраціяПриватне підприємство "Архітектурна майстерня" смт.Шацьк вул.50-років Перемоги2. ЗТП-97 9:00-17:00 Пошта ЛюбомльШкола №2 (осн. корпус) м.Любомль Поштова, Пушкіна, Виноградна3. ПЛ-0.4 КТП-357 9:00-17:00 с.Піща4. ЗТП-321 13:00-17:00 Машівське сільське споживче товариствоГоловне управління юстиції у Волинській областіФОП Вітрук Ніна МихайлівнаОніщук Світлана ВолодимирівнаГорбушин Олександр ВасильовичМузична школаЛюбомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Ничепорук Юрій ВолодиморовичЛюбомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Панчук Людмила МихайлівнаСудова адміністрація Волинської області4-Державна пожежно-рятувальна частинаПублічне акціонерне товариство КБ"Приватбанк"Проц Володимир ЙосиповичСмолинець Віктор ФедоровичПотирай Зоя ФедорівнаФОП Остренко Н.М.ФОП Якимлюк Віталій ІвановичФОП Приходай Вікторія ОлександрівнаМПВП "Обрій"МП "Буг-Атлант"ФОП Ткаченко Г.Й.ФОП Форостян П.М. м.Любомль Незалежності, Чапаєва,1-го травня, КоновальцяВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-277 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Боровичі1. 9:00-17:00м. Нововолинськ: вул. Лісна 13-33, 32-52а, Русовичівська 1-3,2-14, Гірнича 27-33, 34-52Вимкнень споживачів не заплановано1.9:00-17:00с.Козин кіоски, СКЗ с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4.ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.1. 10:00-16:00с. Любохини вул:Шкільна, Вишнева2. КТП-271 10:00-16:00 ФАП,Магазин, Контора С/р, Школа с. Синово вул:Радянська, Поліська1. ПЛ-0,4кВКТП-287 Л-3 10:00-16:30 ФОП Заморська – магазин с. Дольськ2. ПЛ-0,4кВЩТП-313 10:00-13:00 с.Н.Двір вул.Озерянська3. ПЛ-0,4кВКТП-55 10:00-12:00 ФГ «Факторія» - бригада с.Гаруша4. ПЛ-0,4кВКТП-56 13:00-15:00 Школа, ФГ «Аміла» , ФАП, ТРСТ-магазин, АГРС, СКЗ, Клюська с/р – клуб с.Гаруша5. ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,провул. Залізничний,вул. Паралельна6. ПЛ-0,4 кВКТП-71 10:00-13:00 ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька7. ПЛ-0,4 кВКТП-319 13:00-15:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька