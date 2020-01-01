Де на Волині не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФОП Шарікова Віра Миколаївна Будинок для відпочинку, ТОВ "УКРЖИВПРОД" Корівник, ТзОВ "П'ятидні" Бригада.с.Русів КТП-309 с.Русів повністю
2. КТП-313 09:00-17:00 ТзОВ "П'ятидні"
Бригада.с.Хотячів КТП-313
3. ПЛ-0,04кВ Л-1 від ЗТП-330 09:00-17:00 м. Устилуг, Володимирська 20,
вул. Гуденка
4. ПЛ-0,04кВ Л-4 від ТП-4 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Володимира Мономаха
Горохівський район
1. 9:00–17:00
магазин с. Старики
СКЗ с. Старики
ФАП с. Старики с. Старики:
вул. Колгоспна,
вул. Шевченка,
вул. Молодіжна
2. 9:00–17:00
с. Старики:
вул. Садова,
вул. Прохідна
вул. Набережна
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
Дитсадок с.Риковичі,
с.Риковичі школа, ПрАТ "КИЇВСТАР" Базова ст.с.Риковичі, ДП АГРОФІРМА"ЛУГА-НОВА" ПП "УНІВЕРСАМ", ФОП БОЖИК С.І., ФОП Прокопчук Н.О., ФОП Скварка М.В., Дитсадок с.Топилище, с.Топилище школа, Дитсадок с.Завидів, ФОП Ковальчук С.Є., ФОП Хом`як О.Я., Гімназія с Завидів, ФАП с.Завидів с.Завидів, с.Деречин, с.Топилище, с.Риковичі
2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-36 09:00-17:00 Школа;.пилорама Должко В.С. с. Г.Камінська(частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-175 09:30-17:00 відсутні с. Житнівка, вул. Майданна
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-191 09:30-17:00 ФАП.Школа.АТС.пошта с.Личини, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-460 9:00-17:00 с. Острів – школа, клуб, медпункт
Ківерцівське ССТ - магазин с.Острів
вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-15:00 ТзОВ "Астеліт" – мобільна база с.Вишнів
вул.Київська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Майдан
2. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
3 ПЛ-0,4кВ КТП-224 9:00 -17:00 Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
СТзОВ "Україна"
ФОП Оніщук В.П
ФОП Гурська А.С
ФОП Синьчук О.А
ФОП Іллюх О.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Юріївська релігійна громада Української
православної церкви Київського патріархату
ФОП Якимчук О.М
Ф.о. Попіка Л.С
с.Дубове
с.Бахів
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Крухиничі частково вул.Луцька, частково вул. Набережна
2. частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Защитів, с.Конюхи
3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
ФАП, артсведловина, магазин.
с. Охотин вул. Лісова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ТОВ "Будівельник"
Волинська філія Концерну РРТ
РВНО смт. Шацьк
Головне управління статистики у Волинській області
Шацька районна державна адміністрація
Приватне підприємство "Архітектурна майстерня" смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
2. ЗТП-97 9:00-17:00 Пошта Любомль
Школа №2 (осн. корпус) м.Любомль Поштова, Пушкіна, Виноградна
3. ПЛ-0.4 КТП-357 9:00-17:00 с.Піща
4. ЗТП-321 13:00-17:00 Машівське сільське споживче товариство
Головне управління юстиції у Волинській області
ФОП Вітрук Ніна Михайлівна
Оніщук Світлана Володимирівна
Горбушин Олександр Васильович
Музична школа
Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп
ФОП Ничепорук Юрій Володиморович
Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп
ФОП Панчук Людмила Михайлівна
Судова адміністрація Волинської області
4-Державна пожежно-рятувальна частина
Публічне акціонерне товариство КБ"Приватбанк"
Проц Володимир Йосипович
Смолинець Віктор Федорович
Потирай Зоя Федорівна
ФОП Остренко Н.М.
ФОП Якимлюк Віталій Іванович
ФОП Приходай Вікторія Олександрівна
МПВП "Обрій"
МП "Буг-Атлант"
ФОП Ткаченко Г.Й.
ФОП Форостян П.М. м.Любомль Незалежності, Чапаєва,
1-го травня, Коновальця
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-277 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Боровичі
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Лісна 13-33, 32-52а, Русовичівська 1-3,2-14, Гірнича 27-33, 34-52
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги
10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Любохини вул:
Шкільна, Вишнева
2. КТП-271 10:00-16:00 ФАП,
Магазин, Контора С/р, Школа с. Синово вул:
Радянська, Поліська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-3 10:00-16:30 ФОП Заморська – магазин с. Дольськ
2. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-313 10:00-13:00 с.Н.Двір вул.Озерянська
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-55 10:00-12:00 ФГ «Факторія» - бригада с.Гаруша
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-56 13:00-15:00 Школа, ФГ «Аміла» , ФАП, ТРСТ-магазин, АГРС, СКЗ, Клюська с/р – клуб с.Гаруша
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,
провул. Залізничний,вул. Паралельна
6. ПЛ-0,4 кВ
КТП-71 10:00-13:00 ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
7. ПЛ-0,4 кВ
КТП-319 13:00-15:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФОП Шарікова Віра Миколаївна Будинок для відпочинку, ТОВ "УКРЖИВПРОД" Корівник, ТзОВ "П'ятидні" Бригада.с.Русів КТП-309 с.Русів повністю
2. КТП-313 09:00-17:00 ТзОВ "П'ятидні"
Бригада.с.Хотячів КТП-313
3. ПЛ-0,04кВ Л-1 від ЗТП-330 09:00-17:00 м. Устилуг, Володимирська 20,
вул. Гуденка
4. ПЛ-0,04кВ Л-4 від ТП-4 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Володимира Мономаха
Горохівський район
1. 9:00–17:00
магазин с. Старики
СКЗ с. Старики
ФАП с. Старики с. Старики:
вул. Колгоспна,
вул. Шевченка,
вул. Молодіжна
2. 9:00–17:00
с. Старики:
вул. Садова,
вул. Прохідна
вул. Набережна
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
Дитсадок с.Риковичі,
с.Риковичі школа, ПрАТ "КИЇВСТАР" Базова ст.с.Риковичі, ДП АГРОФІРМА"ЛУГА-НОВА" ПП "УНІВЕРСАМ", ФОП БОЖИК С.І., ФОП Прокопчук Н.О., ФОП Скварка М.В., Дитсадок с.Топилище, с.Топилище школа, Дитсадок с.Завидів, ФОП Ковальчук С.Є., ФОП Хом`як О.Я., Гімназія с Завидів, ФАП с.Завидів с.Завидів, с.Деречин, с.Топилище, с.Риковичі
2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-36 09:00-17:00 Школа;.пилорама Должко В.С. с. Г.Камінська(частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-175 09:30-17:00 відсутні с. Житнівка, вул. Майданна
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-191 09:30-17:00 ФАП.Школа.АТС.пошта с.Личини, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-460 9:00-17:00 с. Острів – школа, клуб, медпункт
Ківерцівське ССТ - магазин с.Острів
вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-15:00 ТзОВ "Астеліт" – мобільна база с.Вишнів
вул.Київська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Майдан
2. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
3 ПЛ-0,4кВ КТП-224 9:00 -17:00 Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
СТзОВ "Україна"
ФОП Оніщук В.П
ФОП Гурська А.С
ФОП Синьчук О.А
ФОП Іллюх О.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Юріївська релігійна громада Української
православної церкви Київського патріархату
ФОП Якимчук О.М
Ф.о. Попіка Л.С
с.Дубове
с.Бахів
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Крухиничі частково вул.Луцька, частково вул. Набережна
2. частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Защитів, с.Конюхи
3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
ФАП, артсведловина, магазин.
с. Охотин вул. Лісова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ТОВ "Будівельник"
Волинська філія Концерну РРТ
РВНО смт. Шацьк
Головне управління статистики у Волинській області
Шацька районна державна адміністрація
Приватне підприємство "Архітектурна майстерня" смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
2. ЗТП-97 9:00-17:00 Пошта Любомль
Школа №2 (осн. корпус) м.Любомль Поштова, Пушкіна, Виноградна
3. ПЛ-0.4 КТП-357 9:00-17:00 с.Піща
4. ЗТП-321 13:00-17:00 Машівське сільське споживче товариство
Головне управління юстиції у Волинській області
ФОП Вітрук Ніна Михайлівна
Оніщук Світлана Володимирівна
Горбушин Олександр Васильович
Музична школа
Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп
ФОП Ничепорук Юрій Володиморович
Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп
ФОП Панчук Людмила Михайлівна
Судова адміністрація Волинської області
4-Державна пожежно-рятувальна частина
Публічне акціонерне товариство КБ"Приватбанк"
Проц Володимир Йосипович
Смолинець Віктор Федорович
Потирай Зоя Федорівна
ФОП Остренко Н.М.
ФОП Якимлюк Віталій Іванович
ФОП Приходай Вікторія Олександрівна
МПВП "Обрій"
МП "Буг-Атлант"
ФОП Ткаченко Г.Й.
ФОП Форостян П.М. м.Любомль Незалежності, Чапаєва,
1-го травня, Коновальця
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-277 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Боровичі
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Лісна 13-33, 32-52а, Русовичівська 1-3,2-14, Гірнича 27-33, 34-52
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги
10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Любохини вул:
Шкільна, Вишнева
2. КТП-271 10:00-16:00 ФАП,
Магазин, Контора С/р, Школа с. Синово вул:
Радянська, Поліська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-3 10:00-16:30 ФОП Заморська – магазин с. Дольськ
2. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-313 10:00-13:00 с.Н.Двір вул.Озерянська
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-55 10:00-12:00 ФГ «Факторія» - бригада с.Гаруша
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-56 13:00-15:00 Школа, ФГ «Аміла» , ФАП, ТРСТ-магазин, АГРС, СКЗ, Клюська с/р – клуб с.Гаруша
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,
провул. Залізничний,вул. Паралельна
6. ПЛ-0,4 кВ
КТП-71 10:00-13:00 ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
7. ПЛ-0,4 кВ
КТП-319 13:00-15:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька
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