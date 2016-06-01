На Волині у батьків відібрали двох дітей





Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє



Ті не піклуються належним чином про розвиток дітей, їх навчання та виховання, підготовку до самостійного життя, не забезпечують повноцінним харчуванням і необхідним медичним доглядом. Внаслідок невиконання батьківських обов'язків, створились умови, які шкодять дітям, а залишення їх в сім'ї є небезпечним для їхнього життя, здоров'я і морального виховання.





Батьки офіційно не працевлаштовані. Умови проживання складні. Господарством не займаються. В будинку порядку не наводять.



Дітей невідкладно направили до Локачинської райлікарні для обстеження стану їхнього здоров`я, надання необхідної медичної допомоги в стаціонарних умовах. У лікарні в діток виявили гострий фарингіт, гострий пієлонефрит та гострий бронхіт.



Тоді діти були тимчасово влаштовані у сім'ю бабусі.



Позов у суді задовольнили повністю. Малолітніх дітей відібрали без позбавлення їх батьківських прав. З батьків стягуватимуть аліменти щомісячно в користь особи, куди влаштують дітей.



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