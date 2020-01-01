Директора волинського підприємства підозрюють у великих фінансових махінаціях
Сьогодні, 12:59
Директору одного з підприємств Волині вручили повідомлення про підозру в ухиленні від сплати 23 млн гривень.
В ході досудового слідства встановили, що службові особи одного з підприємств Волині під час реалізації імпортованих транспортних засобів, ухилились від сплати податків на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, - інформують на сайті Державної фіскальної служби.
Зазначається, що 12 листопада, правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.
Директору підприємства вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчі дії тривають.
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В ході досудового слідства встановили, що службові особи одного з підприємств Волині під час реалізації імпортованих транспортних засобів, ухилились від сплати податків на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, - інформують на сайті Державної фіскальної служби.
Зазначається, що 12 листопада, правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.
Директору підприємства вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчі дії тривають.
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