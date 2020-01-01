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Директора волинського підприємства підозрюють у великих фінансових махінаціях

Директора волинського підприємства підозрюють у великих фінансових махінаціях
Директору одного з підприємств Волині вручили повідомлення про підозру в ухиленні від сплати 23 млн гривень.

В ході досудового слідства встановили, що службові особи одного з підприємств Волині під час реалізації імпортованих транспортних засобів, ухилились від сплати податків на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, - інформують на сайті Державної фіскальної служби.

Зазначається, що 12 листопада, правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.

Директору підприємства вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчі дії тривають.

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Теги: махінації, податки, Волинь, підприємство
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