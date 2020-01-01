У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У селі Оконськ на автодорозі сполученням Ковель-Київ сталась смертельна аварія.
Дорожньо-транспортна пригода трапилося сьогодні, 17 листопада близько 12 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, якою керував житель Маневицького району. Внаслідом автопригоди керманич Volkswagen загинув. Його особу встановлюють.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилося сьогодні, 17 листопада близько 12 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, якою керував житель Маневицького району. Внаслідом автопригоди керманич Volkswagen загинув. Його особу встановлюють.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У селі на Волині зведений брат зґвалтував сестру
Сьогодні, 13:24
На Волині у батьків відібрали двох дітей
Сьогодні, 13:00