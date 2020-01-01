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У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО

У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО
У селі Оконськ на автодорозі сполученням Ковель-Київ сталась смертельна аварія.

Дорожньо-транспортна пригода трапилося сьогодні, 17 листопада близько 12 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, якою керував житель Маневицького району. Внаслідом автопригоди керманич Volkswagen загинув. Його особу встановлюють.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО
У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО
У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО



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Теги: аварія, Оконськ
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