У Маневицькому районі в автотрощі загинув водій легковика. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилося сьогодні, 17 листопада близько 12 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, якою керував житель Маневицького району. Внаслідом автопригоди керманич Volkswagen загинув. Його особу встановлюють.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.









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