Рада провалила голосування за постанову про скасування карантину вихідного дня





Проти постанови проголосували 149 нардепів у вівторок, 17 листопада, - пише



Автори законопроєкту зауважували, що запроваджений карантин вихідного дня має негативні наслідки для економіки.



Нагадаємо, уряд 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні від 14 до 30 листопада жорсткого карантину вихідного дня та посилення загальнодержавного карантину для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19. Працюють наразі у вихідні продуктові магазини, транспорт, АЗС, СТО, аптеки, заклади, які надають фінансові послуги, й оператори поштового зв'язку.



Проте таке рішення Кабміну обурило підприємців і у багатьох містах відбулися протести з вимогою дозволити їм працювати. Міська влада деяких міст підтримала бізнес і виступила проти карантину вихідного дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді 17 листопада не підтримали проєкт постанови, яким пропонувалося внести зміни до карантину вихідного дня, який запровадив уряд минулого тижня для боротьби з епідемією. Йшлося про дозвіл роботи закладів харчування, спортзалів, фітнес-центрів, ТРЦ та інших розважальних заходів у суботу та неділю.Проти постанови проголосували 149 нардепів у вівторок, 17 листопада, - пише ТСН. Автори законопроєкту зауважували, що запроваджений карантин вихідного дня має негативні наслідки для економіки.Нагадаємо, уряд 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні від 14 до 30 листопада жорсткого карантину вихідного дня та посилення загальнодержавного карантину для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19. Працюють наразі у вихідні продуктові магазини, транспорт, АЗС, СТО, аптеки, заклади, які надають фінансові послуги, й оператори поштового зв'язку.Проте таке рішення Кабміну обурило підприємців і у багатьох містах відбулися протести з вимогою дозволити їм працювати. Міська влада деяких міст підтримала бізнес і виступила проти карантину вихідного дня.

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