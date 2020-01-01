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Рада провалила голосування за постанову про скасування карантину вихідного дня

Рада провалила голосування за постанову про скасування карантину вихідного дня
У Верховній Раді 17 листопада не підтримали проєкт постанови, яким пропонувалося внести зміни до карантину вихідного дня, який запровадив уряд минулого тижня для боротьби з епідемією. Йшлося про дозвіл роботи закладів харчування, спортзалів, фітнес-центрів, ТРЦ та інших розважальних заходів у суботу та неділю.

Проти постанови проголосували 149 нардепів у вівторок, 17 листопада, - пише ТСН.

Автори законопроєкту зауважували, що запроваджений карантин вихідного дня має негативні наслідки для економіки.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні від 14 до 30 листопада жорсткого карантину вихідного дня та посилення загальнодержавного карантину для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19. Працюють наразі у вихідні продуктові магазини, транспорт, АЗС, СТО, аптеки, заклади, які надають фінансові послуги, й оператори поштового зв'язку. 

Проте таке рішення Кабміну обурило підприємців і у багатьох містах відбулися протести з вимогою дозволити їм працювати. Міська влада деяких міст підтримала бізнес і виступила проти карантину вихідного дня.

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Теги: Рада, постанова, карантин вихідного дня
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