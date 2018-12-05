Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни





Про це повідомляє сторінка Галереї мистецтв у Facebook, - пише



Малюнки створив художник Еміль Вайс. Він народився 1896 року в Моравії, що входила на той час до Австро-Угорщини. Еміль здобув освіту архітектора у Відні.



У роки Першої світової війни він перебував як австрійський солдат у Ковелі. Ймовірно, під час служби Еміль зробив замальовки різних містечок Волині.



У 1920-х роках він працював карикатуристом у газетах та комерційним художником у Празі. Його плакати навіть експонуються у Празькому музеї прикладного мистецтва.



Художник малював у стилі арт-деко. У 1948 році він емігрував до США. Як художник-репортер він був постійно присутнім на усіх засіданнях ООН. Його портретна галерея з близько тисячі малюнків міжнародних особистостей є історичним мікросвітом середини XX століття.



Помер Еміль Вайс у 1965 році в Нью-Йорку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До наших днів дійшла серія листівок «Волинь», яку видали в роки Першої світової війни.Про це повідомляє сторінка Галереї мистецтв у Facebook, - пише Район.Історія Малюнки створив художник. Він народився 1896 року в Моравії, що входила на той час до Австро-Угорщини. Еміль здобув освіту архітектора у Відні.У роки Першої світової війни він перебував як австрійський солдат у Ковелі. Ймовірно, під час служби Еміль зробив замальовки різних містечок Волині.У 1920-х роках він працював карикатуристом у газетах та комерційним художником у Празі. Його плакати навіть експонуються у Празькому музеї прикладного мистецтва.Художник малював у стилі арт-деко. У 1948 році він емігрував до США. Як художник-репортер він був постійно присутнім на усіх засіданнях ООН. Його портретна галерея з близько тисячі малюнків міжнародних особистостей є історичним мікросвітом середини XX століття.Помер Еміль Вайс у 1965 році в Нью-Йорку.

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