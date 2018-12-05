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Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни

Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
До наших днів дійшла серія листівок «Волинь», яку видали в роки Першої світової війни.

Про це повідомляє сторінка Галереї мистецтв у Facebook, - пише Район.Історія.

Малюнки створив художник Еміль Вайс. Він народився 1896 року в Моравії, що входила на той час до Австро-Угорщини. Еміль здобув освіту архітектора у Відні.

У роки Першої світової війни він перебував як австрійський солдат у Ковелі. Ймовірно, під час служби Еміль зробив замальовки різних містечок Волині.

У 1920-х роках він працював карикатуристом у газетах та комерційним художником у Празі. Його плакати навіть експонуються у Празькому музеї прикладного мистецтва.

Художник малював у стилі арт-деко. У 1948 році він емігрував до США. Як художник-репортер він був постійно присутнім на усіх засіданнях ООН. Його портретна галерея з близько тисячі малюнків міжнародних особистостей є історичним мікросвітом середини XX століття.

Помер Еміль Вайс у 1965 році в Нью-Йорку.

Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни
Опублікували серію листівок відомого художника, на яких зображена Волинь в роки Першої світової війни

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Теги: листівки, Волинь, художник
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