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У лісі на Волині браконьєр «загубив» рушницю

У лісі на Волині браконьєр «загубив» рушницю
У мисливському угідді ДП «Колківського лісового господарства» у Маневицькому районі інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку. Під час рейду виявили рушницю, яку заховали браконьєри.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Встановили, що це мисливська двоствольна рушниця 12 калібру марки ИЖ-59 «Супутник».

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Зброю передали в правоохоронні органи. Поліцейські мають встановити власника рушниці та притягнути його до відповідальності.

Зауважимо, що згідно з законом полювати в лісових угіддях можна з ліцензією та у присутності єгеря або розпорядника полювання.

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Теги: Волинь, рушниця, рейд, браконьєр
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