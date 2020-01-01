У лісі на Волині браконьєр «загубив» рушницю
Сьогодні, 16:45
У мисливському угідді ДП «Колківського лісового господарства» у Маневицькому районі інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку. Під час рейду виявили рушницю, яку заховали браконьєри.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Встановили, що це мисливська двоствольна рушниця 12 калібру марки ИЖ-59 «Супутник».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині на мисливців склали 50 протоколів за порушення правил полювання
Зброю передали в правоохоронні органи. Поліцейські мають встановити власника рушниці та притягнути його до відповідальності.
Зауважимо, що згідно з законом полювати в лісових угіддях можна з ліцензією та у присутності єгеря або розпорядника полювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Встановили, що це мисливська двоствольна рушниця 12 калібру марки ИЖ-59 «Супутник».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині на мисливців склали 50 протоколів за порушення правил полювання
Зброю передали в правоохоронні органи. Поліцейські мають встановити власника рушниці та притягнути його до відповідальності.
Зауважимо, що згідно з законом полювати в лісових угіддях можна з ліцензією та у присутності єгеря або розпорядника полювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трагічно загинув депутат Любешівської селищної ради
Сьогодні, 16:56
У лісі на Волині браконьєр «загубив» рушницю
Сьогодні, 16:45
Вирішальний матч Україна – Швейцарія скасували
Сьогодні, 16:29