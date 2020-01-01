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Дівчина, яку авто збило на Карпенка-Карого у Луцьку, прийшла до тями

Дівчина, яку авто збило на Карпенка-Карого у Луцьку, прийшла до тями
Дівчина, яку у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого збив автомобіль, поступово приходить до тями, але досі перебуває у важкому стані.

Про це Першому розповів медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.

Нагадаємо, аварія трапилась 6 листопада на вулиці Карпенка-Карого. Водій Opel Vivaro наїхав на двох дівчат-підлітків. Одна відбулась легкими травмами, а іншу – Анну Бондарук забрали до лікарні у важкому стані.

За словами Ігоря Дородних, два дні тому дівчина почала опритомнювати.

«Це поступово відбувається. Вона ще у реанімації у стабільно важкому стані», - пояснив медик.

У дівчини – множинні забої внутрішніх органів, важка черепно-мозкова травма.

«Відновлення буде досить довгим, зараз говорити про прогнози не можна», - сказав Ігор Дородних.

Нагадаємо, небайдужих просили допомогти сім’ї. 5363542011823102 – картка мами (Бондарук Альона Олексіївна).

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Теги: стан дівчинки, аварія, Карпенка-Карого
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