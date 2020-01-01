Дівчина, яку авто збило на Карпенка-Карого у Луцьку, прийшла до тями





Про це Ігор Дородних.



Нагадаємо, аварія трапилась 6 листопада на вулиці Карпенка-Карого. Водій Opel Vivaro наїхав на двох дівчат-підлітків. Одна відбулась легкими травмами, а іншу – Анну Бондарук забрали до лікарні у важкому стані.



За словами Ігоря Дородних, два дні тому дівчина почала опритомнювати.



«Це поступово відбувається. Вона ще у реанімації у стабільно важкому стані», - пояснив медик.



У дівчини – множинні забої внутрішніх органів, важка черепно-мозкова травма.



«Відновлення буде досить довгим, зараз говорити про прогнози не можна», - сказав Ігор Дородних.



Нагадаємо, небайдужих просили допомогти сім’ї. 5363542011823102 – картка мами (Бондарук Альона Олексіївна).

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