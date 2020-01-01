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На Волині розкрили звіряче вбивство молодої жінки. ФОТО. ВІДЕО

На Волині розкрили звіряче вбивство молодої жінки. ФОТО. ВІДЕО
У ніч на 13 листопада в одному з сіл Любешівського району сталося звіряче вбивство.

До поліції повідомлення надійшло близько 23-ї години 15 листопада: заявник повідомив, що за місцем проживання виявили без ознак життя 38-річну місцеву мешканку, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На її тілі були численні травми та колоті рани різних частин. Слідчі відомості за цим фактом одразу зареєстрували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Поліцейські з місця події вилучили ряд речових доказів по справі, зокрема молотки та ніж, та одразу розпочали пошуки особи чи осіб, які могли вчинити звіряче вбивство жінки.

Згодом експертиза підтвердила, що потерпіла померла насильницькою смертю.

«Уже через кілька годин, провівши ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, працівники управління карного розшуку ГУНП та Любешівського відділення поліції у співпраці із співробітниками слідчого управління ГУНП встановили причетність до вбивства одного з мешканців Рівненської області. Попередньо відомо, що він знав потерпілу і міг вчинити вбивство з корисливих мотивів. Учора, 16 листопада, зловмисника затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за статтею 115 Кримінального Кодексу України та обрання йому запобіжного заходу», - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Усі детальні обставини злочину нині встановлюються. Слідчі дії у цій справі тривають.



На Волині розкрили звіряче вбивство молодої жінки. ФОТО. ВІДЕО
На Волині розкрили звіряче вбивство молодої жінки. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Любешівський район, вбивство
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