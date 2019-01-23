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Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід

Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід
Володимирчанка Ірина Цигикал разом з іншими жінками з Ковеля та Нововолинська передали смаколиків для захисників на Схід України.

Зазначається, що кількома днями раніше Ірина на своїй сторінці у фейсбук запросила усіх охочих долучитися до доброї справи, - пише Володимир медіа.

Відгукнулося, каже жінка, чимало господинь, які залюбки погодилися не тільки напекти солодощів для воїнів, а й підтримали продуктами.

“Той момент коли ти планував одне, а вийшло краще. Зовсім не очікувано печива вийшло настільки багато, що відправили не одну, а дві здоровенні посилки. Три міста об’єдналися в єдиний організм. Володимир-Волинський, Ковель, Нововолинськ ми це зробили разом. Дякую усім хто доєднався і усім хто захотів долучитися”, – йдеться у повідомленні на її сторінці.

Зауважують, що рік тому Ірина Цигикал, заручившись підтримкою мами загиблого Героя Дмитра Головіна – Анною Головіною та її сестрою, вперше вирішила напекти печива для поранених воїнів, які проходили лікування у військовому госпіталі у Дніпрі. Зізнається, робила це у пам’ять про свого чоловіка, офіцера 51 ОМБр Олексія Цигикала, який трагічно загинув. У відповідь отримала лист-подяку від захисників, це надихнуло жінку й далі радувати хлопців смачною випічкою.

Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід
Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід
Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід
Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід

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Теги: солодощі, Схід, бійці
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