На Волині водію інкасаторського автомобіля, який збив дитину, повідомили про підозру





Нагадаємо, що вдень 29 липня 2020 року у Нововолинську водій інкасаторського автомобіля на прилеглій до одного з супермаркетів території на проспекті Степана Бандери



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Зауважують, що за порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, санкцією ч. 1 ст. 286 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 58-річному водію одного із банків, який наїхав на дитину, повідомили про підозру.Нагадаємо, що вдень 29 липня 2020 року у Нововолинську водій інкасаторського автомобіля на прилеглій до одного з супермаркетів території на проспекті Степана Бандери наїхав на 6-річного хлопчика, травмувавши дитину , - інформує пресслужба обласної прокуратури.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Зауважують, що за порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, санкцією ч. 1 ст. 286 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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