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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 18 листопада

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 18 листопада
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачають. У Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +5…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.




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Теги: прогноз, погода, Волинь, Луцьк
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