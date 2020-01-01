Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачають. У Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +5…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачають. У Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +5…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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