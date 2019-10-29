Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
Частина волинян не сплачує за природний газ вчасно. Загальна сума боргових зобов’язань складає понад 400 мільйонів гривень.
Так, на Волині за спожитий у вересні газ, розрахувалися лише 47% споживачів, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».
Найбільше боржників проживає у Луцьку та Луцькому районі, загальний борг яких складає близько 200 млн грн. Найнижча заборгованість в Маневицькому районі – 397 тис. грн. Це пояснюється тим, що на Маневиччині найменша кількість споживачів блакитного палива – 275 домогосподарств.
Зауважують, що на час карантину «Волиньгаз Збут» не застосовував до боржників штрафних санкцій та не припиняв газопостачання. Але в компанії вже готують документи для стягнення боргів у судовому порядку.
Волинянам наголошують, що сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
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Так, на Волині за спожитий у вересні газ, розрахувалися лише 47% споживачів, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».
Найбільше боржників проживає у Луцьку та Луцькому районі, загальний борг яких складає близько 200 млн грн. Найнижча заборгованість в Маневицькому районі – 397 тис. грн. Це пояснюється тим, що на Маневиччині найменша кількість споживачів блакитного палива – 275 домогосподарств.
Зауважують, що на час карантину «Волиньгаз Збут» не застосовував до боржників штрафних санкцій та не припиняв газопостачання. Але в компанії вже готують документи для стягнення боргів у судовому порядку.
Волинянам наголошують, що сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
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