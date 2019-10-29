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Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень

Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
Частина волинян не сплачує за природний газ вчасно. Загальна сума боргових зобов’язань складає понад 400 мільйонів гривень.

Так, на Волині за спожитий у вересні газ, розрахувалися лише 47% споживачів, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».

Найбільше боржників проживає у Луцьку та Луцькому районі, загальний борг яких складає близько 200 млн грн. Найнижча заборгованість в Маневицькому районі – 397 тис. грн. Це пояснюється тим, що на Маневиччині найменша кількість споживачів блакитного палива – 275 домогосподарств.

Зауважують, що на час карантину «Волиньгаз Збут» не застосовував до боржників штрафних санкцій та не припиняв газопостачання. Але в компанії вже готують документи для стягнення боргів у судовому порядку.

Волинянам наголошують, що сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.


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Теги: борг, газ, Волинь
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