Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень

Частина волинян не сплачує за природний газ вчасно. Загальна сума боргових зобов’язань складає понад 400 мільйонів гривень.Так, на Волині за спожитий у вересні газ, розрахувалися лише 47% споживачів, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».Найбільше боржників проживає у Луцьку та Луцькому районі, загальний борг яких складає близько 200 млн грн. Найнижча заборгованість в Маневицькому районі – 397 тис. грн. Це пояснюється тим, що на Маневиччині найменша кількість споживачів блакитного палива – 275 домогосподарств.Зауважують, що на час карантину «Волиньгаз Збут» не застосовував до боржників штрафних санкцій та не припиняв газопостачання. Але в компанії вже готують документи для стягнення боргів у судовому порядку.Волинянам наголошують, що сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.