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18 листопада на Волині: гортаючи календар

18 листопада на Волині: гортаючи календар
Особисте свято 18 листопада святкує колишній депутат Луцької міської ради Анна Мовяк (на фото), також день народження в археолога Михайла Вашети.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.

Інформаційне агентство ВолиньPostвітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні - День народження Діда Мороза. Ця подія хоч і вельми умовна, але цілком конкретна дата в календарі. На територію, де донині проживають нащадки давніх слов’янських племен, зима приходить, як і раніше - 18-го листопада, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудесної особистості не виникло.

На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.

А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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