На Тернопільщині учень знущався з вчительки української мови





Про це розповіли у



Ювенальна поліція розслідує скаргу директора школи у селі Борщівка про зухвалу поведінку школяра на уроках української мови. Учень неоднарозово їх зривав і лихословив до учительки. Підліток не реагував на будь-які зауваження педагога, цькував її та ображав.



Нині у школі про булінг воліють мовчати. Від будь-яких коментарів відмовився директор навчального закладу і сама вчителька. Натомість правоохоронці кажуть, що на матір хлопця склали протокол.



"Учень проявляв до вчительки так би мовити "небайдужість". Зокрема, використовував нецензурні слова і психологічно чинив тиск, зривав уроки. Працівниками поліції були прийняті міри, складений протокол на матір даного правопорушника", - розповів керівник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції у Тернопільській області Петро Тихий.



Відомо, що батько учня перебуває за кордоном, а мама, за словами директора школи, у день знімання не перебувала у селі. Якщо провину восьмикласника доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, кажуть у поліції. Крім того, батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернопільській області учень восьмого класу знущався з вчительки.Про це розповіли у ТСН. Ювенальна поліція розслідує скаргу директора школи у селі Борщівка про зухвалу поведінку школяра на уроках української мови. Учень неоднарозово їх зривав і лихословив до учительки. Підліток не реагував на будь-які зауваження педагога, цькував її та ображав.Нині у школі про булінг воліють мовчати. Від будь-яких коментарів відмовився директор навчального закладу і сама вчителька. Натомість правоохоронці кажуть, що на матір хлопця склали протокол."Учень проявляв до вчительки так би мовити "небайдужість". Зокрема, використовував нецензурні слова і психологічно чинив тиск, зривав уроки. Працівниками поліції були прийняті міри, складений протокол на матір даного правопорушника", - розповів керівник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції у Тернопільській областіВідомо, що батько учня перебуває за кордоном, а мама, за словами директора школи, у день знімання не перебувала у селі. Якщо провину восьмикласника доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, кажуть у поліції. Крім того, батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

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