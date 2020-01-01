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Китайські мінітрактори: міфи і реальність*

Китайські мінітрактори: міфи і реальність*
Сказати, що техніка з Китаю для аграріїв ненадійна, можуть лише ті, хто придбав її у недобросовісних продавців. Китайські мінітрактори поступаються своїм європейським, японським і американським аналогам лише ціною. Так, вони дешевші, але не менш функціональні та надійні. І це реальність, якщо придбати такий мінітрактор в мережі Moto Store. Бо в каталозі інтернет-магазину – лише техніка від перевірених брендів з Китаю, вже адаптована до українських реалій.

Переваги мінітракторів з Китаю

Китайський мінітрактор – це техніка, яка прекрасно впорається з оранням, культивацією, посівом, збором врожаю. До того ж, не тільки на маленьких ділянках типу присадибних, а й на досить серйозних обсягах землі. Така техніка стане у нагоді не лише фермерам, які займаються рослинництвом. Мінітрактор з Китаю допоможе заготовити силос і сіно для тварин, обробити садок. З його допомогою можна садити і викопувати картоплю, а ще перевозити серйозні вантажі, виконувати будівельні і комунальні роботи. Майже всі моделі мають стандартне кріплення для додаткових насадок. А це означає, що якийсь особливий плуг чи сівалку для китайських машин шукати не треба.

Китайські трактори прості в управлінні, недорогі в ремонті. Запчастин для них – чимало як у сервісних центрах, так і у магазинах. Така техніка може стати основою фермерського автопарку чи бути придбана для здачі в оренду під час «високого аграрного сезону».

Найбільша перевага китайських мінітракторів – їхня ціна. Таке придбання швидко окуповується, що дуже важливо для невеликих аграрних господарств. Невисока ціна на таку техніку зовсім не означає, що її виробництво пов'язане з неякісними матеріалами. Справа – у технологіях, високій конкуренції серед китайських виробників техніки і недорогій робочій силі.

В каталозі магазину Moto Store є не тільки бюджетні моделі, а й елітні «китайці». Є відомі бренди, які за кілька десятків років на ринку вже завоювали довіру тисяч покупців і тому продають техніку трохи дорожче. Це такі бренди: Dongfeng, Shifeng, Foton Lovol, Xingtai і DW. А є ті, які почали випускати мінітрактори не так давно, тому завоювують прихильність аграріїв, пропонуючи ультрабюджетні ціни. Це – Скаут, Булат і Файтер.

Ці позиції можна переглянути на офіційному сайті магазину Мото Стор в Україні.

Чому китайські трактори варто придбати в Moto Store

Щороку на ринку з’являються нові моделі китайських мінітракторів. Вони більш досконалі, ніж ті, що були випущені раніше. Але тільки Moto Store чесно пропонує своїм клієнтам новинки, а не замінює окремі механізми чи двигуни з старих моделей. Вся техніка може бути перевірена під час тест-драйву. Будь-який з китайських мінітракторів продають з гарантією якості. Також можливе післягарантійне сервісне обслуговування. Придбання мінітрактора з Китаю можливе в кредит, з оплатою частинами, в розстрочку. А доставка техніки можлива в усі населені пункти України.

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Теги: мінітрактори, китайська сільськогосподарська техніка
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