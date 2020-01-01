вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині дівчина хотіла вчинити самогубство через нерозділене кохання

На Волині дівчина хотіла вчинити самогубство через нерозділене кохання
У Нововолинську молода дівчина намагалася покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.

Як зазначається, спробу самогубства волинянка зробила за місцем проживання. Дівчина випила велику кількість таблеток, після чого їй стало зле.

На щастя, її вдалося врятувати.

Волинянку госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 16 листопада, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Наразі стан дівчини задовільний.

Зазначається, що причиною такого вчинку стало нерозділене кохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, спроба самогубства
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині дівчина хотіла вчинити самогубство через нерозділене кохання
Сьогодні, 19:46
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
Де на Волині не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
07 листопад, 15:50
У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО
04 листопад, 21:17
У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин
02 листопад, 22:21
У місті на Волині горів житловий будинок У місті на Волині горів житловий будинок
27 жовтень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк
Сьогодні, 20:36
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині дівчина хотіла вчинити самогубство через нерозділене кохання
Сьогодні, 19:46
 0
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
 0
Де на Волині не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8