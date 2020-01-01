На Волині дівчина хотіла вчинити самогубство через нерозділене кохання





Про це повідомляє



Як зазначається, спробу самогубства волинянка зробила за місцем проживання. Дівчина випила велику кількість таблеток, після чого їй стало зле.



На щастя, її вдалося врятувати.



Волинянку госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 16 листопада, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Наразі стан дівчини задовільний.



Зазначається, що причиною такого вчинку стало нерозділене кохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську молода дівчина намагалася покінчити життя самогубством.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на власні джерела.Як зазначається, спробу самогубства волинянка зробила за місцем проживання. Дівчина випила велику кількість таблеток, після чого їй стало зле.На щастя, її вдалося врятувати.Волинянку госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 16 листопада, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Наразі стан дівчини задовільний.Зазначається, що причиною такого вчинку стало нерозділене кохання.

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