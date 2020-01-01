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Матч Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбудеться взагалі

Матч Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбудеться взагалі
Союз європейських асоціацій відмовився від ідеї проведення матчу 6-го туру Ліги націй УЄФА між збірними Швейцарії та України.

Поєдинок Швейцарія – Україна не відбудеться, повідомляє Футбол24, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.

У спеціальному релізі союз асоціацій констатував неможливість проведення матчу взагалі. "Синьо-жовта" команда перебуває на карантині, а Українська асоціація футболу не має змоги зібрати іншу команду для двобою в найближчі два дні. Тепер ситуацію з незіграним матчем розгляне Дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна: “синьо-жовтих” відправили на карантин Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу в складі "синьо-жовтих".

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Теги: футбол, Ліга націй
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