Матч Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбудеться взагалі





Поєдинок Швейцарія – Україна не відбудеться, повідомляє Футбол24, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.



У спеціальному релізі союз асоціацій констатував неможливість проведення матчу взагалі. "Синьо-жовта" команда перебуває на карантині, а Українська асоціація футболу не має змоги зібрати іншу команду для двобою в найближчі два дні. Тепер ситуацію з незіграним матчем розгляне Дисциплінарний комітет УЄФА.



Нагадаємо, що 17 листопада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Союз європейських асоціацій відмовився від ідеї проведення матчу 6-го туру Ліги націй УЄФА між збірними Швейцарії та України.Поєдинок Швейцарія – Україна не відбудеться, повідомляє Футбол24, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.У спеціальному релізі союз асоціацій констатував неможливість проведення матчу взагалі. "Синьо-жовта" команда перебуває на карантині, а Українська асоціація футболу не має змоги зібрати іншу команду для двобою в найближчі два дні. Тепер ситуацію з незіграним матчем розгляне Дисциплінарний комітет УЄФА.Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна: “синьо-жовтих” відправили на карантин Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу в складі "синьо-жовтих".

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