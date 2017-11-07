Через аварію мешканці 5 вулиць Володимира-Волинського залишаться без води
Сьогодні, 05:28
У Володимирі-Волинському мешканцям деяких вулиць припинять водопостачання через аварію на водопроводі.
Про це повідомляють у міському водоканалі.
У повідомленні комунальників йдеться, що через великий порив водопроводу в районі вулиць Мітіна, Кобзарська, 18 листопада припинять водопостачання на 5 вулицях міста.
Йдеться про вулиці: Кобзарська, Мітіна, 20-го Липня, Л.Українки, Привокзальна, .
Також у водоканалі зазначили, що 18 листопада по місту можливі перебої водопостачання.
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Про це повідомляють у міському водоканалі.
У повідомленні комунальників йдеться, що через великий порив водопроводу в районі вулиць Мітіна, Кобзарська, 18 листопада припинять водопостачання на 5 вулицях міста.
Йдеться про вулиці: Кобзарська, Мітіна, 20-го Липня, Л.Українки, Привокзальна, .
Також у водоканалі зазначили, що 18 листопада по місту можливі перебої водопостачання.
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