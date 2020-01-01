У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк
Сьогодні, 20:36
У вівторок, 17 листопада, на 85 році життя помер театральний режисер Роман Віктюк.
Режисер помер у лікарні імені братів Бахрушиних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ та дирекцію московського Театру Романа Віктюка.
"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.
Відзначимо, що 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.
Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.
Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).
Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.
Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Режисер помер у лікарні імені братів Бахрушиних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ та дирекцію московського Театру Романа Віктюка.
"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.
Відзначимо, що 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.
Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.
Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).
Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.
Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
На Кузнецова поміняють?
На Кузнецова поміняють?
Останні новини
У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк
Сьогодні, 20:36
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
Де на Волині не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00