У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк





Режисер помер у лікарні імені братів Бахрушиних. Про це повідомляє



"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.



Відзначимо, що 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.



Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.



Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).



Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.



Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 17 листопада, на 85 році життя помер театральний режисер Роман Віктюк.Режисер помер у лікарні імені братів Бахрушиних. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на російські ЗМІ та дирекцію московського Театру Романа Віктюка."Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.Відзначимо, що 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.

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