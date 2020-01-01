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У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк

У Росії помер відомий український режисер Роман Віктюк
У вівторок, 17 листопада, на 85 році життя помер театральний режисер Роман Віктюк.

Режисер помер у лікарні імені братів Бахрушиних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ та дирекцію московського Театру Романа Віктюка.

"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.

Відзначимо, що 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.

Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).

Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.

Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.

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Теги: Роман Віктюк, смерть
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