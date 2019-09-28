Що таке перманентний макіяж, кому і як його робити: відповіді на усі питання від чемпіонки світу з Луцька*
Сьогодні, 15:50
Майстриня з Луцька – Ангеліна Слатвінська нещодавно стала переможницею відбіркового туру WULOP – міжнародного чемпіонату з перманентного макіяжу, а згодом виборола для України перше місце у Стамбулі і отримала титул двократної чемпіонки світу.
Аби бути кращою серед кращих, їй довелося неабияк попрацювати. Важко повірити, що таких результатів майстриня досягнула всього за рік практики перманентного макіяжу.
У Луцьку вона працює із січня цього року. До участі у такому потужному конкурсі день у день старанно напрацьовувала власну техніку, опираючись на знання і практику майстрів світового класу, аби і самій стати провідним фахівцем.
Розповідаючи про WULOP, б'юті-майстриня зізнається, що вибороти першість серед учасниць з одинадцяти країн було нелегко і дуже хвилююче.
«Це був дуже чесний конкурс, адже судили майстри із абсолютно різним баченням та розумінням перманентного макіяжу. Комусь подобалися нюдові техніки виконання, хтось надавав перевагу більш яскравим профарбовуванням. Я виконала свою роботу за дві з половиною години і посіла перше місце», – каже, що для неї це було дуже несподівано, адже вважає себе ще новачком у цій справі, однак не приховує, що докладає чимало зусиль, аби працювати виключно на найвищому рівні.
На відбірковому турі у Києві Ангеліна Слатвінська брала участь у номінації «Губи омбре», перемогла і увійшла у збірну України. 4-го листопада полетіла у Стамбул представляти Україну у командному заліку та конкурсі у форматі «кожен сам за себе». Там теж взяла два перших місця і привезла до Луцька два кубки.
Опісля перемоги Ангеліна також стала дилером із продажу лазерного обладнання, яке спеціалізується на епіляції, видаленні татуювань та ін.
Губи 3D та природні брівки: типи перманентного мейку в студії Слатвінської
Перманентний макіяж Ангеліна Слатвінська проводить на трьох зонах: брови, губи і повіки. Майстриня, зокрема, займається пудровим напиленням, наразі поступово планує вводити і волоскову техніку для макіяжу брів. Профарбовує міжповіковий простір і робить макіяж губ у різних техніках: акварельний ефект, омбре, губи 3D та інше. Каже, усе залежить від вподобань клієнта, а далі можна фантазувати і «гратися».
«Перманентний макіяж – це не лише як макіяж, це може бути більше навіть засіб відкоригувати недоліки, які бентежать людину щодня. Є дівчатка, які народжені із асиметрією губ чи брів, вони не можуть щодня вималювати свою форму, почуваються некомфортно. За допомогою перманентного макіяжу усе це можна виправити. Можливо у когось червона кайма зникла або ж після герпесу лишилися якісь червоні розводи, у такому разі перманентним макіяжем усе можна виправити так, що цих недоліків і видно не буде», – запевняє Ангеліна Слатвінська.
Чи болісна процедура, скільки часу гоїтимуться брівки і як за ними доглядати – відповіді на найчастіші запитання про перманентний макіяж
Ангеліна Слатвінська переконує, що сьогодні уже є вдосталь «чарівних секретів», які допомагають зробити процедуру максимально безболісною і комфортною, тому хвилюватися про це не варто.
Більше того, на робочій сторінці майстрині у Інстаграмі можна побачити, який має вигляд шкіра клієнток відразу після процедури, порівняти до та після. Важливо, що всі фото там без ефектів і фотошопу.
«Я намагаюся своїм клієнткам донести, що саме такий вигляд матимуть брови, губи чи очі після процедури. Немає травм, ран чи кровотеч», – каже Ангеліна.
Розповідає, що для повної регенерації шкіри потрібно загалом 28 днів. Роблячи саме пудрове напилення, майстер працює у верхніх шарах шкіри, тому клієнтка не матиме набряків. Опісля макіяжу може з’явитися лише легкий рожевуватий відтінок і, зі слів досвідченого майстра, це нормально. Протягом наступних двох діб кров відходить і шкіра повертається до свого звичного кольору. На 5–8 день відбувається незначне відлущування. На 15-ий день лишається вже остаточний результат.
Доглядати за перманентним макіяжем – зовсім не складно. Більше того, Ангеліна Слатвінська жартує, що чим менше маніпуляцій – тим краще.
«Перших три доби рекомендую взагалі не мочити зону макіяжу. Злегка її можна дезінфікувати хлоргексидином. За можливості варто не доторкатися до цієї ділянки шкіри узагалі. Якщо є дискомфорт від стягнення, то можна мазати косметичним вазеліном, який я даю клієнткам із собою. Єдине, коли є відлущування, то не можна нічого чухати чи відмочувати. Чим простіше ставитеся до загоєння, тим краще воно відбувається»», – пояснює майстер.
Перманентний макіяж зазвичай тримається до двох років. На різній шкірі носитиметься по-різному.
Якщо ж шкіра – молода, дівчина має сильний імунітет, хороший обмін речовин і присутній жирний блиск, то перманентний макіяж носитиметься трохи менше, аніж на віковій чи сухій шкірі.
Для ідеального ефекту майстриня рекомендує зробити процедуру нанесення перманентного макіяжу, дочекатися загоєння і за деякий час прийти на корекцію, однак і це за бажанням клієнта. Із часом фарба виводиться природнім шляхом із лімфою людини. Більш легкі профарбування швидше зникають, щільніші, відповідно, трохи довше.
«Якщо у дівчини шкіра хороша, все гарно загоїлося і залишок задовольняє, тоді ж корекція не обов’язкова. Якщо хочеться трохи насиченіше, або зажило з якимись пробілами, то це теж нормально. У кожного є свої особливості, однак у такому разі корекція є необхідною. У такому випадку процедуру можна буде повторити через років два» – розповідає Ангеліна Слатвінська.
Окрім нанесення перманентного макіяжу, у студії майстрині є можливість також його видалити, раптом дівчині захочеться змінити пудрове напилення брів на волоскове профарбовування.
«Це зараз доволі швидка і комфортна процедура без будь-яких недоліків. До того ж, є можливість видалення лазером та ремувером, адже іноді трапляються випадки, коли лазер просто «не бачить» залишки старих робіт, виконаних неякісними матеріалами, коли колір змінюється у зелені, сині чи салатові відтінки», – розповідає майстер.
Кому не можна робити перманентний макіяж
Для процедури перманентного макіяжу є перелік абсолютних протипоказів, зокрема – онкозахворювання (в окремих випадках лікарі роблять виключення), під час вагітності та грудного вигодовування, схильність до утворення келоїдних рубців, цукровий діабет, погане згортання крові. Ще одним протипоказом є псоріаз, однак, якщо зона ураження не заходить у зону перманентного макіяжу, тоді за дозволом лікаря процедуру можна проводити.
Скільки коштує перманентна краса
Процедура – доволі не з дешевих, однак напряму залежить від витратних матеріалів. Ангеліна Слатвінська каже, що на такому економити не можна, тож обирає для своєї студії та використовує в роботі виключно перевірені засоби найвищої якості.
«На сучасному ринку можна знайти асортимент різної цінової категорії. Я використовую лише матеріали преміум-класу, починаючи від анестезії та обладнання, закінчуючи барвниками і картриджами».
Так, перманентний макіяж на губи, брови коштує 3 000 гривень, техніка виконання – не важлива. Міжповікове профарбовування красуням обійдеться у 1 800 гривень.
Не макіяжем єдиним, адже на студії у Ангеліни можна також пройти процедуру карбонового пілінгу лиця, шиї, зони декольте та рук. Каже, що послуга зараз стала однією із топових і має неабияку популярність серед людей, які хочуть мати чисту і доглянуту шкіру.
«Процедура – зовсім не травматична і дієва. До того ж, вона не сезонна і після не має жодних негативних наслідків», – із кабінету майстра дівчата виходять «оновлені» без почервонінь на обличчі, лущення шкіри, але з чистими порами без чорних цяток.
Чемпіонка світу навчатиме майбутніх майстрів перманентного макіяжу у Луцьку
У найближчих планах Ангеліни – відкрити власну школу перманентного макіяжу. Каже, що вже займається пошуком приміщення та підбором кваліфікованого персоналу. Це одна із її мрій, адже, маючи достатньо досвіду, хоче ним ділитися.
Працюватиме як із майстрами, які вже займаються перманентним макіяжем і хочуть здобути нові знання, так із дівчатами, які, як і вона, мріють змінити свою сферу діяльності. Сама ж Ангеліна зізналася, що, маючи дві вищих юридичних освіти, вирішила покинути державну службу і зайнятися творчістю, яка для неї завжди була улюбленим хобі.
«Головне – бачити лінії і розумітися у колористиці. Звісно, бувають випадки, коли люди без художньої освіти просто бачать це все, однак таких одиниці», – додала Ангеліна.
Майстриня розповідає, що коли вона змінювала роботу, то найперше зайнялася вивченням анатомії людини.
«Потрібно розуміти, що таке шкіра, які шари є та в яких повинен працювати майстер. Треба чітко бачити і розуміти, як шкіра реагує на перманентний макіяж та барвники, та знати, як відреагувати у різних ситуаціях», – розповідає майстриня і додає, що жодних випадків алергічних реакцій у клієнтів чи нетипових подразнень за увесь час роботи, на щастя, не було. Одним із її «секретів» є виключно матеріали найвищої якості та виняткова санітарія. Усі розхідні матеріали – одноразові.
«Мої брови зараз видно», – сестра Ангеліни рік тому стала першою клієнткою і розповіла про свій досвід
Владислава – рідна сестра Ангеліни, вона ж і стала першою клієнткою, яка випробувала на собі усі переваги перманентного макіяжу брів та губ.
«Відразу хочу сказати, що це було не просто бажання зробити перманентний макіяж: от моя сестра навчилася і я хочу – ні. Був період в моєму житті, коли я близько року фарбувала свої брови хною. Сама я світленька і їх просто не було видно, тому доводилося. Після цього у мене безповоротно повипадали волоски. Тому, коли виникла можливість, я таки наважилася зробити собі перманентний макіяж», – дівчина каже, що жодного разу за цей рік не пошкодувала, що зробила це.
Владислава зізнається, що фарбуватися не любить, тому дуже радіє, що її брови зараз видно без декоративної косметики. Каже, що процедура зовсім не болісна.
До того ж, дівчина робила не лише брови, але й губи. Від народження у неї не було арки Купідона – ямки над верхньою губою. За допомогою макіяжу її вималювали і зробили губи більш виразними, використовуючи ніжний акварельний ефект.
«Вона молоденька, агресивні яскраві профарбовування тут не пасували б. Кути губ були надто світлими і практично непомітними, тому зробили акварельний ефект, аби не було помітно взагалі, що це перманентний макіяж», – розповіла Ангеліна Слатвінська. Щодо брів, то каже, що головна перевага пудрового напилення – те, що в результаті робота має вигляд звичайного профарбовування кісточкою, а не татуажу. Колір не йде у чорні, сірі тони, втож все доволі природньо і естетично.
Перед процедурою до Ангеліни Слатвінської можна прийти на консультацію. Майстриня каже, що залюбки допоможе підібрати клієнтам найкращі варіанти, пояснить і обговорить усі деталі і моменти, які можуть турбувати дівчат перед процедурою.
«Перманентний макіяж – це макіяж, який неможливо стерти косметичними засобами, тому тут потрібно обдумано підійти до форми і відтінку. Перед самою процедурою ми з клієнтом обов'язково відмальовуємо ескіз, підбираємо відтінок, який хотілося б, аби дівчина розуміла, що вийде у результаті», – каже Ангеліна Слатвінська.
Контакти:
Майстриня перманентного макіяжу Ангеліна Слатвінська працює за адресою: проспект Молоді, 8Г (ТЦ «БОСС»).
Телефон: 066 900 77 77.
Інстаграм – slatvinskaya_permanent
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Аби бути кращою серед кращих, їй довелося неабияк попрацювати. Важко повірити, що таких результатів майстриня досягнула всього за рік практики перманентного макіяжу.
У Луцьку вона працює із січня цього року. До участі у такому потужному конкурсі день у день старанно напрацьовувала власну техніку, опираючись на знання і практику майстрів світового класу, аби і самій стати провідним фахівцем.
Розповідаючи про WULOP, б'юті-майстриня зізнається, що вибороти першість серед учасниць з одинадцяти країн було нелегко і дуже хвилююче.
«Це був дуже чесний конкурс, адже судили майстри із абсолютно різним баченням та розумінням перманентного макіяжу. Комусь подобалися нюдові техніки виконання, хтось надавав перевагу більш яскравим профарбовуванням. Я виконала свою роботу за дві з половиною години і посіла перше місце», – каже, що для неї це було дуже несподівано, адже вважає себе ще новачком у цій справі, однак не приховує, що докладає чимало зусиль, аби працювати виключно на найвищому рівні.
На відбірковому турі у Києві Ангеліна Слатвінська брала участь у номінації «Губи омбре», перемогла і увійшла у збірну України. 4-го листопада полетіла у Стамбул представляти Україну у командному заліку та конкурсі у форматі «кожен сам за себе». Там теж взяла два перших місця і привезла до Луцька два кубки.
Опісля перемоги Ангеліна також стала дилером із продажу лазерного обладнання, яке спеціалізується на епіляції, видаленні татуювань та ін.
Губи 3D та природні брівки: типи перманентного мейку в студії Слатвінської
Перманентний макіяж Ангеліна Слатвінська проводить на трьох зонах: брови, губи і повіки. Майстриня, зокрема, займається пудровим напиленням, наразі поступово планує вводити і волоскову техніку для макіяжу брів. Профарбовує міжповіковий простір і робить макіяж губ у різних техніках: акварельний ефект, омбре, губи 3D та інше. Каже, усе залежить від вподобань клієнта, а далі можна фантазувати і «гратися».
«Перманентний макіяж – це не лише як макіяж, це може бути більше навіть засіб відкоригувати недоліки, які бентежать людину щодня. Є дівчатка, які народжені із асиметрією губ чи брів, вони не можуть щодня вималювати свою форму, почуваються некомфортно. За допомогою перманентного макіяжу усе це можна виправити. Можливо у когось червона кайма зникла або ж після герпесу лишилися якісь червоні розводи, у такому разі перманентним макіяжем усе можна виправити так, що цих недоліків і видно не буде», – запевняє Ангеліна Слатвінська.
Чи болісна процедура, скільки часу гоїтимуться брівки і як за ними доглядати – відповіді на найчастіші запитання про перманентний макіяж
Ангеліна Слатвінська переконує, що сьогодні уже є вдосталь «чарівних секретів», які допомагають зробити процедуру максимально безболісною і комфортною, тому хвилюватися про це не варто.
Більше того, на робочій сторінці майстрині у Інстаграмі можна побачити, який має вигляд шкіра клієнток відразу після процедури, порівняти до та після. Важливо, що всі фото там без ефектів і фотошопу.
«Я намагаюся своїм клієнткам донести, що саме такий вигляд матимуть брови, губи чи очі після процедури. Немає травм, ран чи кровотеч», – каже Ангеліна.
Розповідає, що для повної регенерації шкіри потрібно загалом 28 днів. Роблячи саме пудрове напилення, майстер працює у верхніх шарах шкіри, тому клієнтка не матиме набряків. Опісля макіяжу може з’явитися лише легкий рожевуватий відтінок і, зі слів досвідченого майстра, це нормально. Протягом наступних двох діб кров відходить і шкіра повертається до свого звичного кольору. На 5–8 день відбувається незначне відлущування. На 15-ий день лишається вже остаточний результат.
Доглядати за перманентним макіяжем – зовсім не складно. Більше того, Ангеліна Слатвінська жартує, що чим менше маніпуляцій – тим краще.
«Перших три доби рекомендую взагалі не мочити зону макіяжу. Злегка її можна дезінфікувати хлоргексидином. За можливості варто не доторкатися до цієї ділянки шкіри узагалі. Якщо є дискомфорт від стягнення, то можна мазати косметичним вазеліном, який я даю клієнткам із собою. Єдине, коли є відлущування, то не можна нічого чухати чи відмочувати. Чим простіше ставитеся до загоєння, тим краще воно відбувається»», – пояснює майстер.
Перманентний макіяж зазвичай тримається до двох років. На різній шкірі носитиметься по-різному.
Якщо ж шкіра – молода, дівчина має сильний імунітет, хороший обмін речовин і присутній жирний блиск, то перманентний макіяж носитиметься трохи менше, аніж на віковій чи сухій шкірі.
Для ідеального ефекту майстриня рекомендує зробити процедуру нанесення перманентного макіяжу, дочекатися загоєння і за деякий час прийти на корекцію, однак і це за бажанням клієнта. Із часом фарба виводиться природнім шляхом із лімфою людини. Більш легкі профарбування швидше зникають, щільніші, відповідно, трохи довше.
«Якщо у дівчини шкіра хороша, все гарно загоїлося і залишок задовольняє, тоді ж корекція не обов’язкова. Якщо хочеться трохи насиченіше, або зажило з якимись пробілами, то це теж нормально. У кожного є свої особливості, однак у такому разі корекція є необхідною. У такому випадку процедуру можна буде повторити через років два» – розповідає Ангеліна Слатвінська.
Окрім нанесення перманентного макіяжу, у студії майстрині є можливість також його видалити, раптом дівчині захочеться змінити пудрове напилення брів на волоскове профарбовування.
«Це зараз доволі швидка і комфортна процедура без будь-яких недоліків. До того ж, є можливість видалення лазером та ремувером, адже іноді трапляються випадки, коли лазер просто «не бачить» залишки старих робіт, виконаних неякісними матеріалами, коли колір змінюється у зелені, сині чи салатові відтінки», – розповідає майстер.
Кому не можна робити перманентний макіяж
Для процедури перманентного макіяжу є перелік абсолютних протипоказів, зокрема – онкозахворювання (в окремих випадках лікарі роблять виключення), під час вагітності та грудного вигодовування, схильність до утворення келоїдних рубців, цукровий діабет, погане згортання крові. Ще одним протипоказом є псоріаз, однак, якщо зона ураження не заходить у зону перманентного макіяжу, тоді за дозволом лікаря процедуру можна проводити.
Скільки коштує перманентна краса
Процедура – доволі не з дешевих, однак напряму залежить від витратних матеріалів. Ангеліна Слатвінська каже, що на такому економити не можна, тож обирає для своєї студії та використовує в роботі виключно перевірені засоби найвищої якості.
«На сучасному ринку можна знайти асортимент різної цінової категорії. Я використовую лише матеріали преміум-класу, починаючи від анестезії та обладнання, закінчуючи барвниками і картриджами».
Так, перманентний макіяж на губи, брови коштує 3 000 гривень, техніка виконання – не важлива. Міжповікове профарбовування красуням обійдеться у 1 800 гривень.
Не макіяжем єдиним, адже на студії у Ангеліни можна також пройти процедуру карбонового пілінгу лиця, шиї, зони декольте та рук. Каже, що послуга зараз стала однією із топових і має неабияку популярність серед людей, які хочуть мати чисту і доглянуту шкіру.
«Процедура – зовсім не травматична і дієва. До того ж, вона не сезонна і після не має жодних негативних наслідків», – із кабінету майстра дівчата виходять «оновлені» без почервонінь на обличчі, лущення шкіри, але з чистими порами без чорних цяток.
Чемпіонка світу навчатиме майбутніх майстрів перманентного макіяжу у Луцьку
У найближчих планах Ангеліни – відкрити власну школу перманентного макіяжу. Каже, що вже займається пошуком приміщення та підбором кваліфікованого персоналу. Це одна із її мрій, адже, маючи достатньо досвіду, хоче ним ділитися.
Працюватиме як із майстрами, які вже займаються перманентним макіяжем і хочуть здобути нові знання, так із дівчатами, які, як і вона, мріють змінити свою сферу діяльності. Сама ж Ангеліна зізналася, що, маючи дві вищих юридичних освіти, вирішила покинути державну службу і зайнятися творчістю, яка для неї завжди була улюбленим хобі.
«Головне – бачити лінії і розумітися у колористиці. Звісно, бувають випадки, коли люди без художньої освіти просто бачать це все, однак таких одиниці», – додала Ангеліна.
Майстриня розповідає, що коли вона змінювала роботу, то найперше зайнялася вивченням анатомії людини.
«Потрібно розуміти, що таке шкіра, які шари є та в яких повинен працювати майстер. Треба чітко бачити і розуміти, як шкіра реагує на перманентний макіяж та барвники, та знати, як відреагувати у різних ситуаціях», – розповідає майстриня і додає, що жодних випадків алергічних реакцій у клієнтів чи нетипових подразнень за увесь час роботи, на щастя, не було. Одним із її «секретів» є виключно матеріали найвищої якості та виняткова санітарія. Усі розхідні матеріали – одноразові.
«Мої брови зараз видно», – сестра Ангеліни рік тому стала першою клієнткою і розповіла про свій досвід
Владислава – рідна сестра Ангеліни, вона ж і стала першою клієнткою, яка випробувала на собі усі переваги перманентного макіяжу брів та губ.
«Відразу хочу сказати, що це було не просто бажання зробити перманентний макіяж: от моя сестра навчилася і я хочу – ні. Був період в моєму житті, коли я близько року фарбувала свої брови хною. Сама я світленька і їх просто не було видно, тому доводилося. Після цього у мене безповоротно повипадали волоски. Тому, коли виникла можливість, я таки наважилася зробити собі перманентний макіяж», – дівчина каже, що жодного разу за цей рік не пошкодувала, що зробила це.
Владислава зізнається, що фарбуватися не любить, тому дуже радіє, що її брови зараз видно без декоративної косметики. Каже, що процедура зовсім не болісна.
До того ж, дівчина робила не лише брови, але й губи. Від народження у неї не було арки Купідона – ямки над верхньою губою. За допомогою макіяжу її вималювали і зробили губи більш виразними, використовуючи ніжний акварельний ефект.
«Вона молоденька, агресивні яскраві профарбовування тут не пасували б. Кути губ були надто світлими і практично непомітними, тому зробили акварельний ефект, аби не було помітно взагалі, що це перманентний макіяж», – розповіла Ангеліна Слатвінська. Щодо брів, то каже, що головна перевага пудрового напилення – те, що в результаті робота має вигляд звичайного профарбовування кісточкою, а не татуажу. Колір не йде у чорні, сірі тони, втож все доволі природньо і естетично.
Перед процедурою до Ангеліни Слатвінської можна прийти на консультацію. Майстриня каже, що залюбки допоможе підібрати клієнтам найкращі варіанти, пояснить і обговорить усі деталі і моменти, які можуть турбувати дівчат перед процедурою.
«Перманентний макіяж – це макіяж, який неможливо стерти косметичними засобами, тому тут потрібно обдумано підійти до форми і відтінку. Перед самою процедурою ми з клієнтом обов'язково відмальовуємо ескіз, підбираємо відтінок, який хотілося б, аби дівчина розуміла, що вийде у результаті», – каже Ангеліна Слатвінська.
Контакти:
Майстриня перманентного макіяжу Ангеліна Слатвінська працює за адресою: проспект Молоді, 8Г (ТЦ «БОСС»).
Телефон: 066 900 77 77.
Інстаграм – slatvinskaya_permanent
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