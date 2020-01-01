У Луцьку іномарка протаранила паркан житлового будинку і перекинулася. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.



Аварія трапилась ввечері 16 листопада на вулиці Данила Галицького.



Як розповіли у патрульній поліції Волині, водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Допомоги лікарів він не потребував, ознак алкогольного сп'яніння не виявили.



На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водій, який керував автомобілем Audi врізався у паркан житлового будинку і перекинувся.Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.Аварія трапилась ввечері 16 листопада на вулиці Данила Галицького.Як розповіли у патрульній поліції Волині, водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Допомоги лікарів він не потребував, ознак алкогольного сп'яніння не виявили.На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.

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