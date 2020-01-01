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У Луцьку іномарка протаранила паркан житлового будинку і перекинулася. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку іномарка протаранила паркан житлового будинку і перекинулася. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині водій, який керував автомобілем Audi врізався у паркан житлового будинку і перекинувся.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Аварія трапилась ввечері 16 листопада на вулиці Данила Галицького.

Як розповіли у патрульній поліції Волині, водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Допомоги лікарів він не потребував, ознак алкогольного сп'яніння не виявили.

На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.

У Луцьку іномарка протаранила паркан житлового будинку і перекинулася. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку іномарка протаранила паркан житлового будинку і перекинулася. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: аварія, Луцьк
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