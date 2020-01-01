ТВК зареєструвала 26 депутатів Волинської обласної ради. СПИСОК

Волинська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала депутатами Волиньради 26 осіб.Про це повідомив голова обласної ТВК17 листопада під час вечірнього засідання комісія розглянула заяви про реєстрацію від обраних депутатів, заяви на відмову від мандату обласної ради та заяви на реєстрацію осіб, які замінять депутатів, що відмовилися від мандату.Так, депутатами Волинської обласної ради після розгляду заяв про реєстрацію члени комісії зареєстрували:Від депутатських крісел в обласній раді вже відмовилисята. Станом на 21:30 до числа тих, хто відмовився від депутатства, приєдналасяКомісія розглянула дві заяви на реєстрацію депутатів, як замінять Андрія Разумовського (За Майбутнє) та Наталію Захарчук (Аграрна партія) від Олександра Тиводара та Ігоря Волошенюка. Всі пропозиції члени комісії одноголосно підтримали.Усі пропозиції були одноголосно прийняті, тому вітаємо 26 зареєстрованих депутатів. Чекаємо інші заяви від обраних депутатів і як тільки матимемо заяви 2/3 складу обласної ради зареєстрованими - зможемо призначити остаточну дату першого засідання нового складу! З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів (минулий четвер) закладається 20 днів для написання заяв про відмову/згоду від обраних депутатів", - повідомив Іван Лазорко.