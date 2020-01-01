ТВК зареєструвала 26 депутатів Волинської обласної ради. СПИСОК
17 листопад, 22:55
Волинська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала депутатами Волиньради 26 осіб.
Про це повідомив голова обласної ТВК Іван Лазорко.
17 листопада під час вечірнього засідання комісія розглянула заяви про реєстрацію від обраних депутатів, заяви на відмову від мандату обласної ради та заяви на реєстрацію осіб, які замінять депутатів, що відмовилися від мандату.
Так, депутатами Волинської обласної ради після розгляду заяв про реєстрацію члени комісії зареєстрували:
«Слуга Народу»:
Лісовський Ігор Миколайович
Макарук Микола Михайлович
Ніщик Сергій Анатолійович
Сачук Олександр Леонідович
Буліга Микола Миколайович
Гончарук Яна Олександрівна
«За Майбутнє»:
Недопад Григорій Вікторович
Маховський Орест Георгійович
Горавська Ірина Іванівна
Лех Ігор Богданович
Ройко Юрій Петрович
Філіпчук Оксана Романівна
Турак Андрій Антонович
Сиротюк Юрій Іванович
Скопюк Михайло Якович
Бондар Володимир Налькович
«Батьківщина»:
Омелько Ольга Андріївна
Котюк Сергій Сергійович
Пустовіт Григорій Олександрович
«Аграрна партія України»:
Смітюх Іван Євдокимович
Мельник Андрій Андрійович
Щерблюк Тарас Васильович
«Сила і Честь»:
Карпюк Роман Петрович
Стасюк Людмила Леонідівна
Від депутатських крісел в обласній раді вже відмовилися Віталій Бадзюнь, Андрій Разумовський, Наталія Захарчук, Ольга Левчук, Микола Яручик та Ігор Гузь. Станом на 21:30 до числа тих, хто відмовився від депутатства, приєдналася Ірина Констанкевич.
Комісія розглянула дві заяви на реєстрацію депутатів, як замінять Андрія Разумовського (За Майбутнє) та Наталію Захарчук (Аграрна партія) від Олександра Тиводара та Ігоря Волошенюка. Всі пропозиції члени комісії одноголосно підтримали.
Усі пропозиції були одноголосно прийняті, тому вітаємо 26 зареєстрованих депутатів. Чекаємо інші заяви від обраних депутатів і як тільки матимемо заяви 2/3 складу обласної ради зареєстрованими - зможемо призначити остаточну дату першого засідання нового складу! З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів (минулий четвер) закладається 20 днів для написання заяв про відмову/згоду від обраних депутатів", - повідомив Іван Лазорко.
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Про це повідомив голова обласної ТВК Іван Лазорко.
17 листопада під час вечірнього засідання комісія розглянула заяви про реєстрацію від обраних депутатів, заяви на відмову від мандату обласної ради та заяви на реєстрацію осіб, які замінять депутатів, що відмовилися від мандату.
Так, депутатами Волинської обласної ради після розгляду заяв про реєстрацію члени комісії зареєстрували:
«Слуга Народу»:
Лісовський Ігор Миколайович
Макарук Микола Михайлович
Ніщик Сергій Анатолійович
Сачук Олександр Леонідович
Буліга Микола Миколайович
Гончарук Яна Олександрівна
«За Майбутнє»:
Недопад Григорій Вікторович
Маховський Орест Георгійович
Горавська Ірина Іванівна
Лех Ігор Богданович
Ройко Юрій Петрович
Філіпчук Оксана Романівна
Турак Андрій Антонович
Сиротюк Юрій Іванович
Скопюк Михайло Якович
Бондар Володимир Налькович
«Батьківщина»:
Омелько Ольга Андріївна
Котюк Сергій Сергійович
Пустовіт Григорій Олександрович
«Аграрна партія України»:
Смітюх Іван Євдокимович
Мельник Андрій Андрійович
Щерблюк Тарас Васильович
«Сила і Честь»:
Карпюк Роман Петрович
Стасюк Людмила Леонідівна
Від депутатських крісел в обласній раді вже відмовилися Віталій Бадзюнь, Андрій Разумовський, Наталія Захарчук, Ольга Левчук, Микола Яручик та Ігор Гузь. Станом на 21:30 до числа тих, хто відмовився від депутатства, приєдналася Ірина Констанкевич.
Комісія розглянула дві заяви на реєстрацію депутатів, як замінять Андрія Разумовського (За Майбутнє) та Наталію Захарчук (Аграрна партія) від Олександра Тиводара та Ігоря Волошенюка. Всі пропозиції члени комісії одноголосно підтримали.
Усі пропозиції були одноголосно прийняті, тому вітаємо 26 зареєстрованих депутатів. Чекаємо інші заяви від обраних депутатів і як тільки матимемо заяви 2/3 складу обласної ради зареєстрованими - зможемо призначити остаточну дату першого засідання нового складу! З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів (минулий четвер) закладається 20 днів для написання заяв про відмову/згоду від обраних депутатів", - повідомив Іван Лазорко.
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