США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 04:19
США допоможуть Україні прискорити підписання контрактів з компаніями-розробниками вакцин від COVID-19.
В американському МОЗ пообіцяли допомогти Україні укласти договори з розробниками вакцини від коронавірусу. Про це домовилися глави МОЗ двох країн під час телефонних переговорів у вівторок, 17 листопада, - пише Кореспондент.
Глава американського МОЗ Алекс Азар пообіцяв, що США допоможуть посиленню комунікації між українським міністерством і компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.
"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами і фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної і ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів зі США в цьому питанні", - сказав Максим Степанов.
Раніше в Кабміні заявили, що карантин не скасують до вакцинації. Різні обмеження будуть вводити до тих пір, поки в Україні не проведуть вакцинацію від коронавірусу.
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В американському МОЗ пообіцяли допомогти Україні укласти договори з розробниками вакцини від коронавірусу. Про це домовилися глави МОЗ двох країн під час телефонних переговорів у вівторок, 17 листопада, - пише Кореспондент.
Глава американського МОЗ Алекс Азар пообіцяв, що США допоможуть посиленню комунікації між українським міністерством і компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.
"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами і фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної і ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів зі США в цьому питанні", - сказав Максим Степанов.
Раніше в Кабміні заявили, що карантин не скасують до вакцинації. Різні обмеження будуть вводити до тих пір, поки в Україні не проведуть вакцинацію від коронавірусу.
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