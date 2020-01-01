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США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу

США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу
США допоможуть Україні прискорити підписання контрактів з компаніями-розробниками вакцин від COVID-19.

В американському МОЗ пообіцяли допомогти Україні укласти договори з розробниками вакцини від коронавірусу. Про це домовилися глави МОЗ двох країн під час телефонних переговорів у вівторок, 17 листопада, - пише Кореспондент.

Глава американського МОЗ Алекс Азар пообіцяв, що США допоможуть посиленню комунікації між українським міністерством і компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.

"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами і фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної і ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів зі США в цьому питанні", - сказав Максим Степанов.

Раніше в Кабміні заявили, що карантин не скасують до вакцинації. Різні обмеження будуть вводити до тих пір, поки в Україні не проведуть вакцинацію від коронавірусу.

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Теги: коронавірус, Україна, США
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