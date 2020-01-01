В Україні – 12 496 нових хворих на коронавірус за добу і 256 смертей
Сьогодні, 08:46
12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (17 листопада). Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 18 листопада.
Більше того, в Україні за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків за весь час пандемії (256). Попереднє найбільше значення було встановлене 6 листопада, тоді помер 201 пацієнт з коронавірусом.
Добовий показник захворюваності тримається на близькому до рекорду рівні. Він був встановлений 14 листопада, за добу захворіло 12 524 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 668 осіб;
летальних випадків – 256;
одужало – 8 096 осіб;
здійснили тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 570 153 особи;
одужало – 259 079 осіб;
летальних випадків – 10 112;
провели ПЛР-тестувань – 4 022 283.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 53 855 випадків;
Вінницька область – 14 306 випадків;
Волинська область – 19 648 випадків;
Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
Донецька область – 18 257 випадків;
Житомирська область – 23 988 випадків;
Закарпатська область – 20 146 випадків;
Запорізька область – 20 733 випадки;
Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
Київська область – 26 561 випадок;
Кіровоградська область – 3 818 випадків;
Луганська область – 5 286 випадків;
Львівська область – 38 577 випадків;
Миколаївська область – 13 394 випадки;
Одеська область – 34 806 випадків;
Полтавська область – 16 418 випадків;
Рівненська область – 25 904 випадки;
Сумська область – 19 514 випадків;
Тернопільська область – 24 242 випадки;
Харківська область – 49 067 випадків;
Херсонська область – 7 624 випадки;
Хмельницька область – 23 952 випадки;
Черкаська область – 15 033 випадки;
Чернівецька область – 29 126 випадків;
Чернігівська область – 12 456 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 18 листопада.
Більше того, в Україні за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків за весь час пандемії (256). Попереднє найбільше значення було встановлене 6 листопада, тоді помер 201 пацієнт з коронавірусом.
Добовий показник захворюваності тримається на близькому до рекорду рівні. Він був встановлений 14 листопада, за добу захворіло 12 524 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 668 осіб;
летальних випадків – 256;
одужало – 8 096 осіб;
здійснили тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 570 153 особи;
одужало – 259 079 осіб;
летальних випадків – 10 112;
провели ПЛР-тестувань – 4 022 283.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 53 855 випадків;
Вінницька область – 14 306 випадків;
Волинська область – 19 648 випадків;
Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
Донецька область – 18 257 випадків;
Житомирська область – 23 988 випадків;
Закарпатська область – 20 146 випадків;
Запорізька область – 20 733 випадки;
Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
Київська область – 26 561 випадок;
Кіровоградська область – 3 818 випадків;
Луганська область – 5 286 випадків;
Львівська область – 38 577 випадків;
Миколаївська область – 13 394 випадки;
Одеська область – 34 806 випадків;
Полтавська область – 16 418 випадків;
Рівненська область – 25 904 випадки;
Сумська область – 19 514 випадків;
Тернопільська область – 24 242 випадки;
Харківська область – 49 067 випадків;
Херсонська область – 7 624 випадки;
Хмельницька область – 23 952 випадки;
Черкаська область – 15 033 випадки;
Чернівецька область – 29 126 випадків;
Чернігівська область – 12 456 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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