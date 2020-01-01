В Україні – 12 496 нових хворих на коронавірус за добу і 256 смертей

12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (17 листопада). Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 18 листопада.Більше того, в Україні за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків за весь час пандемії (256). Попереднє найбільше значення було встановлене 6 листопада, тоді помер 201 пацієнт з коронавірусом.Добовий показник захворюваності тримається на близькому до рекорду рівні. Він був встановлений 14 листопада, за добу захворіло 12 524 людини.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 668 осіб;летальних випадків – 256;одужало – 8 096 осіб;здійснили тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).За весь час пандемії в Україні ⤵️захворіло – 570 153 особи;одужало – 259 079 осіб;летальних випадків – 10 112;провели ПЛР-тестувань – 4 022 283.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 53 855 випадків;Вінницька область – 14 306 випадків;Волинська область – 19 648 випадків;Дніпропетровська область – 23 900 випадків;Донецька область – 18 257 випадків;Житомирська область – 23 988 випадків;Закарпатська область – 20 146 випадків;Запорізька область – 20 733 випадки;Івано-Франківська область – 29 542 випадки;Київська область – 26 561 випадок;Кіровоградська область – 3 818 випадків;Луганська область – 5 286 випадків;Львівська область – 38 577 випадків;Миколаївська область – 13 394 випадки;Одеська область – 34 806 випадків;Полтавська область – 16 418 випадків;Рівненська область – 25 904 випадки;Сумська область – 19 514 випадків;Тернопільська область – 24 242 випадки;Харківська область – 49 067 випадків;Херсонська область – 7 624 випадки;Хмельницька область – 23 952 випадки;Черкаська область – 15 033 випадки;Чернівецька область – 29 126 випадків;Чернігівська область – 12 456 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.