У луцькому перинатальному центрі виходжують дівчинку, яка народилася з вагою 420 грамів





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Талісманом відділення тут називають маленьку Анечку, яка народилася з вагою 420 грамів у терміні гестації 22 тижні.



«Це, певно, перший такий випадок в Україні. Ми біля тої дитини навіть дихати боялися, тільки надавали допомогу, – зізнається генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. – Тепер уже біля неї можна і дихати, і робити прогнози».



Загалом, критерії живонародженості – це маса від 500 грамів, довжина – 25 сантиметрів, термін гестації – 22 тижні.



«У цю дитину було вкладено неймовірно багато любові, знань, терпеливості і лікарів, і батьків, – хвилюючись, додає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Матева. – Ми дуже сподіваємося, що з нашою Анечкою буде все гаразд і ми її випишемо здоровенькою. На сьогодні дівчинка важить 1225 грамів».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За час роботи перинатального центру у Луцьку у відділенні інтенсивної терапії пролікували 320 новонароджених діток. 80% – це малюки, які народилися дочасно. Із них 10% – з екстремально малою масою менш як 1 кг, близько 15% – з дуже малою масою, тобто менш як 1,5 кг.Про це повідомляють «Волинські новини» Талісманом відділення тут називають маленьку Анечку, яка народилася з вагою 420 грамів у терміні гестації 22 тижні.«Це, певно, перший такий випадок в Україні. Ми біля тої дитини навіть дихати боялися, тільки надавали допомогу, – зізнається генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. – Тепер уже біля неї можна і дихати, і робити прогнози».Загалом, критерії живонародженості – це маса від 500 грамів, довжина – 25 сантиметрів, термін гестації – 22 тижні.«У цю дитину було вкладено неймовірно багато любові, знань, терпеливості і лікарів, і батьків, – хвилюючись, додає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Матева. – Ми дуже сподіваємося, що з нашою Анечкою буде все гаразд і ми її випишемо здоровенькою. На сьогодні дівчинка важить 1225 грамів».

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