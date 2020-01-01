Схема відкатів на «Великому будівництві»: кого з волинських посадовців і за що затримали

Учора, 16 листопада, двох заступників директора ДП «Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області» викрили під час одержання ними від суб’єкта господарювання неправомірної вигоди в сумі 25 тисяч гривень. Наразі їм вже повідомили про підозру.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Слідство встановило, що посадовці налагодили схему одержання від підприємців «відкатів» у розмірі 20 % від вартості виконаних за договорами підряду робіт зі встановлення систем відеоспостереження на об’єктах будівництва та автодорогах на території Волинської області. Як інформував учора Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України,Договори укладали лиш із тими суб’єктами господарювання, які погоджувалися на такі умови «співпраці».Задокументували два епізоди одержання посадовцями неправомірної вигоди, загальна сума якої становить 48 тисяч гривень.У ході проведення санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження та інших осіб, чия причетність до вчинення цього злочину встановлюється, вилучено грошові кошти в сумі 130000 гривень, 2800 доларів США та 1600 євро, печатки семи різних підприємств, чорнові записи, травматичний пістолет, ніж, набої до гладкоствольної рушниці, комп’ютерну техніку, системи відеоспостереження й мобільні телефони.Обом затриманим у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України посадовцям повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 КК України).Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від займаних посад.