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На Волині чоловік у полі знайшов мінометну міну

На Волині чоловік у полі знайшов мінометну міну
Сапери ДСНС знешкодили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни.

Так, 17 листопада у полі поблизу села Войни Локачинського району селянин під час переорювання городу на зиму знайшов підозрілі заіржавілі предмети, схожі на боєприпаси. Чоловік зателефонував до служби порятунку та повідомив про небезпечні знахідки, - інформує УДСНС України у Волинській області.

До місця події прибули працівники групи піротехнічних робіт, які ідентифікували боєприпаси як два артилерійських снаряди 152 та 76 міліметрів часів Другої Світової війни.

Цього ж дня під час проведення сільськогосподарських робіт у полі поблизу села Радовичі Турійського району чоловік мало не виорав міну – невідомий металевий предмет насторожив його, тож він, не гаючи часу, повідомив про знахідку служби 101 та 102. Сапери ДСНС, які виїхали за викликом, індетифікували боєприпас як 81-міліметрову мінометну міну минулої війни.

Усі боєприпаси вилучили та знищили у встановленому порядку.

Загалом з початку року на території Волині сапери знищил 928 боєприпасів часів Першої та Другої Світових воєн.

На Волині чоловік у полі знайшов мінометну міну

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Теги: міна, снаряди, Волинь
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