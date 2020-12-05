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У луцькому «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*

У луцькому «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Шопінг у луцькому торгово-розважальному центрі «ПортCity» став вдвічі приємніший.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

Для цього потрібно здійснити покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* і ви гарантовано отримаєте купони на знижку 50% на розваги.

*У акції беруть участь:

- Фудкорт-зони;
- Магазини дитячих товарів;
- Магазини спортивного одягу.

Акція діє до 05.12.2020 р.


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Теги: «ПортCity», розваги
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