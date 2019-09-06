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У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку

У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку
У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Аварія сталась 17 листопада. Як відомо, водій, керуючи автомобілем Renault Trafic, не вибрав безпечної швидкості руху та збив жінку, яка йшла узбіччям.

Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження. Жінку з переломами руки та забоями різного ступеня госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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Теги: аварія, Луцьк, Ківерцівська
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