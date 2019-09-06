У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку





Про це Інформаційному агентству



Аварія сталась 17 листопада. Як відомо, водій, керуючи автомобілем Renault Trafic, не вибрав безпечної швидкості руху та збив жінку, яка йшла узбіччям.



Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження. Жінку з переломами руки та забоями різного ступеня госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Аварія сталась 17 листопада. Як відомо, водій, керуючи автомобілем Renault Trafic, не вибрав безпечної швидкості руху та збив жінку, яка йшла узбіччям.Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження. Жінку з переломами руки та забоями різного ступеня госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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