За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян

За останню добу на Волині зареєстрували 351 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 523 особи.Дев’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ -1, Горохівський район - 1, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Турійський район - 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 108, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 29, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 6, Камінь-Каширський район – 17, Ківерцівський район – 28, Ковельський район – 32, Локачинський район – 2, Любомльський район – 9, Любешівський район – 13, Луцький район – 35, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 34, Рожищенський район – 6, Турійський район – 2, Шацький район - 1.Загалом станом на 18 листопада в області зареєстрували 19648 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 968 у дітей та 1739 у медичних працівників. Одужало 12924 особи, з них 691 дитина та 1331 медичний працівник. 376 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 4364 (в т. ч. 113 летальних)Луцький район – 1637 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1575 (в т. ч. 31 летальних)Володимир-Волинський район – 1781 (в т. ч. 20 летальних)Горохівський район – 851 (в т. ч. 17 летальних)Іваничівський район – 464 (в т. ч. 12 летальних)Камінь-Каширський район – 749 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1791 (в т. ч. 23 летальних)Ковельський район – 1789 (в т. ч. 34 летальних)Локачинський район – 330 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 502 (в т. ч. 4 летальних)Любешівський район – 756 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 921 (в т. ч. 21 летальних)Ратнівський район – 710 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 480 (в т. ч. 16 летальних)Старовижівський район – 259 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 514 ( в т. ч. 6 летальний)Шацький район – 175 (в т. ч. 5 летальних)За попередню добу надійшло 311 повідомлення про підозру на COVID-19.На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 96867 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 1357 осіб.