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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян

За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян
За останню добу на Волині зареєстрували 351 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 523 особи.

Дев’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ -1, Горохівський район - 1, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Турійський район - 1), - інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 108, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 29, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 6, Камінь-Каширський район – 17, Ківерцівський район – 28, Ковельський район – 32, Локачинський район – 2, Любомльський район – 9, Любешівський район – 13, Луцький район – 35, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 34, Рожищенський район – 6, Турійський район – 2, Шацький район - 1.

Загалом станом на 18 листопада в області зареєстрували 19648 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 968 у дітей та 1739 у медичних працівників. Одужало 12924 особи, з них 691 дитина та 1331 медичний працівник. 376 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 4364 (в т. ч. 113 летальних)
Луцький район – 1637 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1575 (в т. ч. 31 летальних)
Володимир-Волинський район – 1781 (в т. ч. 20 летальних)
Горохівський район – 851 (в т. ч. 17 летальних)
Іваничівський район – 464 (в т. ч. 12 летальних)
Камінь-Каширський район – 749 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1791 (в т. ч. 23 летальних)
Ковельський район – 1789 (в т. ч. 34 летальних)
Локачинський район – 330 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 502 (в т. ч. 4 летальних)
Любешівський район – 756 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 921 (в т. ч. 21 летальних)
Ратнівський район – 710 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 480 (в т. ч. 16 летальних)
Старовижівський район – 259 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 514 ( в т. ч. 6 летальний)
Шацький район – 175 (в т. ч. 5 летальних)

За попередню добу надійшло 311 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 96867 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 1357 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, статистика
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