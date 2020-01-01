Мережа закладів KRAFT відкрила лаунж-бар в самому серці Луцька*
Сьогодні, 15:12
Нещодавно у самому серці Луцька відкрився новий лаунж-бар «Kraft 13».
Багато гостей вже знають мережу KRAFT як місце з індивідуальним ставленням до гостя, особливим приготуванням кальяну та створенням незабутньої атмосфери.
Особлива риса «Kraft 13» – його самобутність, адже мережа чітко дотримується формату кальян-бару, розвиває культуру кальяну в місті та має репутацію закладу, у якому працюють найкращі майстри своєї справи.
Одна з причин відвідати заклад, окрім, звісно, його розташування в самому центрі, це – чудовий вигляд на Театральний майдан та проспект Волі.
Панорамні вікна дозволять поспостерігати за вечірнім Луцьком або ж
насолодитись запашною ранковою кавою та десертом з виглядом на центр міста.
У «Kraft 13» варто насолодитись не лише димними кальянами. Бар закладу пропонує великий асортимент: від різноманітних чаїв зі свіжих фруктів до алкогольних напоїв та коктейлів за власними рецептами команди «Kraft».
«Хороший ранок починається зі смачної кави з чимось солоденьким», – переконані працівники, тому у закладі з 10:00 до 13:00 діє знижка на каву -20%. А для поціновувачів смачних кальянів діє знижка 25% на кальяни преміум до 18:00.
«Kraft 13» обіцяє змінити ставлення гостей до відпочинку і запрошує усіх відволіктися від робочих буднів та зробити день яскравішим.
Інтер'єр закладу виконаний в легких тонах, створює для гостя затишок та відчуття легкості. Атмосфера закладу не залишить байдужим нікого та спонукатиме повертатись в улюблене місце знову і знову.
Окрім того, любителі домашніх посиденьок з кальяном можуть придбати тут всі необхідні аксесуари та товари до кальяну.
Заклад запрошує усіх охочих насолодитись відпочинком за адресою:
проспект Волі 5, 2 поверх (вхід з двору).
Бронювання столиків – за номером : 0996094007.
Інстаграм kraft__13_
http://krafthookah.com.ua/
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Багато гостей вже знають мережу KRAFT як місце з індивідуальним ставленням до гостя, особливим приготуванням кальяну та створенням незабутньої атмосфери.
Особлива риса «Kraft 13» – його самобутність, адже мережа чітко дотримується формату кальян-бару, розвиває культуру кальяну в місті та має репутацію закладу, у якому працюють найкращі майстри своєї справи.
Одна з причин відвідати заклад, окрім, звісно, його розташування в самому центрі, це – чудовий вигляд на Театральний майдан та проспект Волі.
Панорамні вікна дозволять поспостерігати за вечірнім Луцьком або ж
насолодитись запашною ранковою кавою та десертом з виглядом на центр міста.
У «Kraft 13» варто насолодитись не лише димними кальянами. Бар закладу пропонує великий асортимент: від різноманітних чаїв зі свіжих фруктів до алкогольних напоїв та коктейлів за власними рецептами команди «Kraft».
«Хороший ранок починається зі смачної кави з чимось солоденьким», – переконані працівники, тому у закладі з 10:00 до 13:00 діє знижка на каву -20%. А для поціновувачів смачних кальянів діє знижка 25% на кальяни преміум до 18:00.
«Kraft 13» обіцяє змінити ставлення гостей до відпочинку і запрошує усіх відволіктися від робочих буднів та зробити день яскравішим.
Інтер'єр закладу виконаний в легких тонах, створює для гостя затишок та відчуття легкості. Атмосфера закладу не залишить байдужим нікого та спонукатиме повертатись в улюблене місце знову і знову.
Окрім того, любителі домашніх посиденьок з кальяном можуть придбати тут всі необхідні аксесуари та товари до кальяну.
Заклад запрошує усіх охочих насолодитись відпочинком за адресою:
проспект Волі 5, 2 поверх (вхід з двору).
Бронювання столиків – за номером : 0996094007.
Інстаграм kraft__13_
http://krafthookah.com.ua/
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Коментарі 1
Гарно.....комфортно.....приємно
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