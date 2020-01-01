Мережа закладів KRAFT відкрила лаунж-бар в самому серці Луцька*

Нещодавно у самому серці Луцька відкрився новий лаунж-бар «Kraft 13».Багато гостей вже знають мережу KRAFT як місце з індивідуальним ставленням до гостя, особливим приготуванням кальяну та створенням незабутньої атмосфери.Особлива риса «Kraft 13» – його самобутність, адже мережа чітко дотримується формату кальян-бару, розвиває культуру кальяну в місті та має репутацію закладу, у якому працюють найкращі майстри своєї справи.Одна з причин відвідати заклад, окрім, звісно, його розташування в самому центрі, це – чудовий вигляд на Театральний майдан та проспект Волі.Панорамні вікна дозволять поспостерігати за вечірнім Луцьком або жнасолодитись запашною ранковою кавою та десертом з виглядом на центр міста.У «Kraft 13» варто насолодитись не лише димними кальянами. Бар закладу пропонує великий асортимент: від різноманітних чаїв зі свіжих фруктів до алкогольних напоїв та коктейлів за власними рецептами команди «Kraft».«Хороший ранок починається зі смачної кави з чимось солоденьким», – переконані працівники, тому у закладі з 10:00 до 13:00 діє знижка на каву -20%. А для поціновувачів смачних кальянів діє знижка 25% на кальяни преміум до 18:00.«Kraft 13» обіцяє змінити ставлення гостей до відпочинку і запрошує усіх відволіктися від робочих буднів та зробити день яскравішим.Інтер'єр закладу виконаний в легких тонах, створює для гостя затишок та відчуття легкості. Атмосфера закладу не залишить байдужим нікого та спонукатиме повертатись в улюблене місце знову і знову.Окрім того, любителі домашніх посиденьок з кальяном можуть придбати тут всі необхідні аксесуари та товари до кальяну.Заклад запрошує усіх охочих насолодитись відпочинком за адресою:Інстаграм kraft__13_