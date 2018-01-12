У Луцьку в авто знайшли велику партію спирту, з якого мали виготовляти фальсифікат

На Волині викрили факт незаконного постачання спирту.Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.Правоохоронці, отримавши інформацію про можливе незаконне транспортування підакцизних товарів, у взаємодії з працівниками управління патрульної поліції у Луцьку зупинили та обстежили авто Mersedes-Benz.Під час проведених заходів з’ясували, що майже 2 тонни рідини з характерним запахом спирту транспортувалося без оформлених належним чином документів.Згідно попередньо встановленої інформації, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.Відтак, спирт та транспортний засіб, яким здійснювалося транспортування підакцизних товарів, вилучили. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 700 тисяч гривень.Наразі вирішують питання про складання адмінпротоколу.