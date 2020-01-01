«Телевізор – мій лікар», – пенсіонерка з Волині, до якої не доїхала карета швидкої через багнюку. ВІДЕО

Зої Сороки.



Жінку добре знають усі працівники районного центру швидкої допомоги, - інформує



Медиків пенсіонерка викликає декілька разів на місяць. Часто її турбує біль у серці, до сімейного лікаря, каже жінка, не може додзвонитися, бо та на лікарняному.



"Приступ стенокардії вони не можуть зняти, швидку викликаю, то лікарі там. Телевізор – мій лікар. Що почула, які таблетки на серце, я йду в аптеку і купую, сама п’ю", - розповідає пенсіонерка в кухні сільської хати.



Карета швидкої застрягла не доїхавши до села, де живе пенсіонерка. На поміч покликали рятувальників.



"Поки вони застрягали, я таблетки їла, поки доїла – закінчився приступ", - розповіла Зоя Сорока.



"Погані дороги, в районі не лише в Сенкевичівці", - розповів лікар з медицини невідкладних станів Валерій Міндюк. Крім того, кожної зміни медики потрапляють на хибні виклики.



"Є ще такі виклики, які до нас не відносяться, наприклад, вони вже навчилися викликати болі в серці, задихаються, пріоритет і ми їдемо. А коли приїжджаєш, то виявляється, що треба грубку розпалити або запалити газовий котел, бо люди одинокі", - каже лікар.



За зміну медики горохівського відділення отримують до 20 викликів, 60 відсотків з них, зі слів лікаря Міндюка, не стосуються екстреної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карета швидкої допомоги, яка загрузла в багнюці у полі поблизу міста Горохів, їхала на виклик до постійної пацієнтки – 80-річноїЖінку добре знають усі працівники районного центру швидкої допомоги, - інформує Суспільне Медиків пенсіонерка викликає декілька разів на місяць. Часто її турбує біль у серці, до сімейного лікаря, каже жінка, не може додзвонитися, бо та на лікарняному."Приступ стенокардії вони не можуть зняти, швидку викликаю, то лікарі там. Телевізор – мій лікар. Що почула, які таблетки на серце, я йду в аптеку і купую, сама п’ю", - розповідає пенсіонерка в кухні сільської хати.Карета швидкої застрягла не доїхавши до села, де живе пенсіонерка. На поміч покликали рятувальників."Поки вони застрягали, я таблетки їла, поки доїла – закінчився приступ", - розповіла Зоя Сорока."Погані дороги, в районі не лише в Сенкевичівці", - розповів лікар з медицини невідкладних станів. Крім того, кожної зміни медики потрапляють на хибні виклики."Є ще такі виклики, які до нас не відносяться, наприклад, вони вже навчилися викликати болі в серці, задихаються, пріоритет і ми їдемо. А коли приїжджаєш, то виявляється, що треба грубку розпалити або запалити газовий котел, бо люди одинокі", - каже лікар.За зміну медики горохівського відділення отримують до 20 викликів, 60 відсотків з них, зі слів лікаря Міндюка, не стосуються екстреної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію