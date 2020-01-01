Опановують соцмережі, програмування: як на Волині навчаються студенти-пенсіонери. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Степанюк.



17 листопада чоловіки та жінки пенсійного віку святкували міжнародний День студента. В закладі нині навчаються 150 людей старше 55 років.



На Волині Університет працює з 2014 року, розповідає її керівниця Оксана Степанюк. За цей час опановували науку майже пів тисячі волинських пенсіонерів. Жінка каже: стати студентом можна у будь-якому віці – було б бажання учитися.



Студенти університету нині активно вивчають компютери. Опановують електронне листування, соцмережі та навіть програмування.



Детальніше - у відео.







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