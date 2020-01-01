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У Луцьку посеред ночі невідомий напав на 20-річного хлопця та побив його

У Луцьку посеред ночі невідомий напав на 20-річного хлопця та побив його
У Луцьку в ніч з 16 на 17 листопада на бульварі Дружби Народів, біля однієї із багатоповерхівок, невідома особа жорстоко побила 20-річного лучанина.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Хлопця з численними гематомами та закритою черепно-мозковою травмою доставили у Луцьку міську клінічну лікарню, де йому надали необхідну допомогу. Після цього юнак звернувся з відповідною заявою у поліцію.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно, до правоохоронних органів звернувся 20-річний лучанин, який повідомив, що 16 листопада опівночі за адресою бульвар Дружби Народів невідома особа нанесла йому тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 125. Наразі тривають слідчі дії на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, побиття, хлпець
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