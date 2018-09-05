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Лучанин, який викрав у супермаркеті 4 пляшки віскі, сяде у тюрму

Лучанин, який викрав у супермаркеті 4 пляшки віскі, сяде у тюрму
Уродженець Луцька викрав у нововолинському супермаркеті чотири пляшки віскі. За це він відправиться за ґрати.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пише ІА "Конкурент".

Так, 16 листопада 2019 року обвинувачений, зайшов до "АТБ". Звідти він виніс дві пляшки віскі «Jameson» (по 450 гривень кожна) та дві пляшки віскі «Dewars White lebel» (525 гривень кожна).

Чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Разом із цим 15 травня його вже було засуджено до позбавлення волі через іншу крадіжку. Тому суд вирішив додати до існуючого терміну ув'язнення ще два роки. Загалом, починаючи з 18 березня 2020 року, він "відсидить" три роки та один місяць.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: лучанин, суд, тюрма, крадіжка
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