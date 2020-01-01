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У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера

У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера
Прокуратура розслідує обставини смерті громадянина України під час його затримання поліцейськими.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radiolodz.pl, інцидент стався в ніч з 15 на 16 листопада в Бжезинскому повіті (Лодзьке воєводство).

Попередньо відомо, що українець повинен був сидіти вдома на карантині, однак порушив цю умову. Більше того, він намагався проникнути в чужі двори, після чого господарі викликали поліцію.

З інформації прокуратури випливає, що порушник поводився агресивно й кидав у бік правоохоронців різні предмети, а на додачу дістав ножа й спробував напасти з ним на поліцейського. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ, однак результатів це не принесло. Тоді в хід пішов електрошокер.

Коли на українця все ж наділи кайданки, йому різко погіршало. Спроби надати медичну допомогу виявилися марними: чоловік швидко помер.

Наразі прокуратура чекає на результати судмедекспертизи, щоб вияснити причини смерті громадянина України. Також аналізуються записи реєстратора, який був вмонтований в електрошокер, опитані свідки події. Внутрішнє розслідування проводить і поліція. Поки що все вказує на те, що правоохоронці не перевищили своїх повноважень під час затримання чоловіка.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Польща, смерть, українець, затримання, поліція
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