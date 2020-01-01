У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера





Як пoвідoмляє



Попередньо відомо, що українець повинен був сидіти вдома на карантині, однак порушив цю умову. Більше того, він намагався проникнути в чужі двори, після чого господарі викликали поліцію.



З інформації прокуратури випливає, що порушник поводився агресивно й кидав у бік правоохоронців різні предмети, а на додачу дістав ножа й спробував напасти з ним на поліцейського. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ, однак результатів це не принесло. Тоді в хід пішов електрошокер.



Коли на українця все ж наділи кайданки, йому різко погіршало. Спроби надати медичну допомогу виявилися марними: чоловік швидко помер.



Наразі прокуратура чекає на результати судмедекспертизи, щоб вияснити причини смерті громадянина України. Також аналізуються записи реєстратора, який був вмонтований в електрошокер, опитані свідки події. Внутрішнє розслідування проводить і поліція. Поки що все вказує на те, що правоохоронці не перевищили своїх повноважень під час затримання чоловіка.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура розслідує обставини смерті громадянина України під час його затримання поліцейськими.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radiolodz.pl, інцидент стався в ніч з 15 на 16 листопада в Бжезинскому повіті (Лодзьке воєводство).Попередньо відомо, що українець повинен був сидіти вдома на карантині, однак порушив цю умову. Більше того, він намагався проникнути в чужі двори, після чого господарі викликали поліцію.З інформації прокуратури випливає, що порушник поводився агресивно й кидав у бік правоохоронців різні предмети, а на додачу дістав ножа й спробував напасти з ним на поліцейського. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ, однак результатів це не принесло. Тоді в хід пішов електрошокер.Коли на українця все ж наділи кайданки, йому різко погіршало. Спроби надати медичну допомогу виявилися марними: чоловік швидко помер.Наразі прокуратура чекає на результати судмедекспертизи, щоб вияснити причини смерті громадянина України. Також аналізуються записи реєстратора, який був вмонтований в електрошокер, опитані свідки події. Внутрішнє розслідування проводить і поліція. Поки що все вказує на те, що правоохоронці не перевищили своїх повноважень під час затримання чоловіка.Головне фото – ілюстративне.

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