На Волині затримали нічних браконьєрів, які полювали на зайців





Це сталося в угіддях, що перебувають під охороною Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.



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Браконьєрами виявилися місцеві жителі. Вони таки встигли вполювати тварину. Чоловіки свою вину не заперечували.



Зброю та інші знаряддя, з допомогою яких порушники проводили незаконне полювання, вилучили. Суд встановить міру покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі єгерська служба під час нічного рейду затримала "мисливців" на зайця.Це сталося в угіддях, що перебувають під охороною Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Браконьєрами виявилися місцеві жителі. Вони таки встигли вполювати тварину. Чоловіки свою вину не заперечували.Зброю та інші знаряддя, з допомогою яких порушники проводили незаконне полювання, вилучили. Суд встановить міру покарання.

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