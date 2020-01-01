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На Волині затримали нічних браконьєрів, які полювали на зайців

На Волині затримали нічних браконьєрів, які полювали на зайців
У Любешівському районі єгерська служба під час нічного рейду затримала "мисливців" на зайця.

Це сталося в угіддях, що перебувають під охороною Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

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Браконьєрами виявилися місцеві жителі. Вони таки встигли вполювати тварину. Чоловіки свою вину не заперечували.

Зброю та інші знаряддя, з допомогою яких порушники проводили незаконне полювання, вилучили. Суд встановить міру покарання.

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Теги: браконьєри
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