На Волині затримали нічних браконьєрів, які полювали на зайців
Сьогодні, 16:22
У Любешівському районі єгерська служба під час нічного рейду затримала "мисливців" на зайця.
Це сталося в угіддях, що перебувають під охороною Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
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Браконьєрами виявилися місцеві жителі. Вони таки встигли вполювати тварину. Чоловіки свою вину не заперечували.
Зброю та інші знаряддя, з допомогою яких порушники проводили незаконне полювання, вилучили. Суд встановить міру покарання.
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Це сталося в угіддях, що перебувають під охороною Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знайшли вбитого лося
Браконьєрами виявилися місцеві жителі. Вони таки встигли вполювати тварину. Чоловіки свою вину не заперечували.
Зброю та інші знаряддя, з допомогою яких порушники проводили незаконне полювання, вилучили. Суд встановить міру покарання.
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