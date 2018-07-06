Стало зле на полігоні: у Рівному помер 28-річний офіцер





Про це повідомляє



Попередня причина смерті - інфаркт (гострий коронарний синдром, аритмогенний шок).



У пресслужбі оперативного командування "Захід" повідомили, що стан здоров'я офіцера різко погіршився на військовому полігоні.



"Він був оперативно доставлений у лікарню, але вжиті реанімаційні заходи не дали результату. Сьогодні буде проводитись розтин тіла, експертиза встановить остаточну причину смерті, - повідомив прес-офіцер ОК "Захід" Валерій Басалига.



Зауважили, що раніше в офіцера не було проблем зі здоров'ям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному помер 28-річний офіцер однієї з військових частин.Про це повідомляє "Rivne Media" з посиланням на пресслужбу ОК "Захід".Попередня причина смерті - інфаркт (гострий коронарний синдром, аритмогенний шок).У пресслужбі оперативного командування "Захід" повідомили, що стан здоров'я офіцера різко погіршився на військовому полігоні."Він був оперативно доставлений у лікарню, але вжиті реанімаційні заходи не дали результату. Сьогодні буде проводитись розтин тіла, експертиза встановить остаточну причину смерті, - повідомив прес-офіцер ОК "Захід"Зауважили, що раніше в офіцера не було проблем зі здоров'ям.

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