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Стало зле на полігоні: у Рівному помер 28-річний офіцер

Стало зле на полігоні: у Рівному помер 28-річний офіцер
У Рівному помер 28-річний офіцер однієї з військових частин.

Про це повідомляє "Rivne Media" з посиланням на пресслужбу ОК "Захід".

Попередня причина смерті - інфаркт (гострий коронарний синдром, аритмогенний шок).

У пресслужбі оперативного командування "Захід" повідомили, що стан здоров'я офіцера різко погіршився на військовому полігоні.

"Він був оперативно доставлений у лікарню, але вжиті реанімаційні заходи не дали результату. Сьогодні буде проводитись розтин тіла, експертиза встановить остаточну причину смерті, - повідомив прес-офіцер ОК "Захід" Валерій Басалига.

Зауважили, що раніше в офіцера не було проблем зі здоров'ям.

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Теги: Рівне, полігон, смерть, офіцер
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