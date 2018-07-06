Стало зле на полігоні: у Рівному помер 28-річний офіцер
Сьогодні, 13:22
У Рівному помер 28-річний офіцер однієї з військових частин.
Про це повідомляє "Rivne Media" з посиланням на пресслужбу ОК "Захід".
Попередня причина смерті - інфаркт (гострий коронарний синдром, аритмогенний шок).
У пресслужбі оперативного командування "Захід" повідомили, що стан здоров'я офіцера різко погіршився на військовому полігоні.
"Він був оперативно доставлений у лікарню, але вжиті реанімаційні заходи не дали результату. Сьогодні буде проводитись розтин тіла, експертиза встановить остаточну причину смерті, - повідомив прес-офіцер ОК "Захід" Валерій Басалига.
Зауважили, що раніше в офіцера не було проблем зі здоров'ям.
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Про це повідомляє "Rivne Media" з посиланням на пресслужбу ОК "Захід".
Попередня причина смерті - інфаркт (гострий коронарний синдром, аритмогенний шок).
У пресслужбі оперативного командування "Захід" повідомили, що стан здоров'я офіцера різко погіршився на військовому полігоні.
"Він був оперативно доставлений у лікарню, але вжиті реанімаційні заходи не дали результату. Сьогодні буде проводитись розтин тіла, експертиза встановить остаточну причину смерті, - повідомив прес-офіцер ОК "Захід" Валерій Басалига.
Зауважили, що раніше в офіцера не було проблем зі здоров'ям.
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