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Сильний вітер і нічні морози: синоптик попередила українців про похолодання

Сильний вітер і нічні морози: синоптик попередила українців про похолодання
19-го листопада погоду в Україні визначатиме антициклон. Тож
суттєвих опадів не буде.

Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, на Заході та Півночі України очікують сильний неприємний вітер. А що стосується температури повітря, то найближчої ночі у східних областях ймовірно 7-13 градусів морозу.
На решті території 0-5 градусів морозу.

Завтра вдень в Україні очікують 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу.

Синоптик зауважує, що у четвер в західній частині України погода обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів.

У Києві 19 листопада буде сухим, вітряним та холодним, найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а вдень у четвер +2, +3 градуси. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг.

Наталка Діденко також розповіла, що у п'ятницю, 20-го листопада, до України насувається атмосферний фронт із дощем та мокрим снігом.

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Теги: синоптик, прогноз, погода, Наталка Діденко, похолодання
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