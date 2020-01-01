Сильний вітер і нічні морози: синоптик попередила українців про похолодання

19-го листопада погоду в Україні визначатиме антициклон. Тожсуттєвих опадів не буде.Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптикЗа її словами, на Заході та Півночі України очікують сильний неприємний вітер. А що стосується температури повітря, то найближчої ночі у східних областях ймовірно 7-13 градусів морозу.На решті території 0-5 градусів морозу.Завтра вдень в Україні очікують 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу.Синоптик зауважує, що у четвер в західній частині України погода обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів.У Києві 19 листопада буде сухим, вітряним та холодним, найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а вдень у четвер +2, +3 градуси. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг.Наталка Діденко також розповіла, що у п'ятницю, 20-го листопада, до України насувається атмосферний фронт із дощем та мокрим снігом.