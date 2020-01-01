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Звільнили директора служби місцевих автодоріг Волині

Звільнили директора служби місцевих автодоріг Волині
Ігор Свиридов, який обіймав посаду директора ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», звільнений.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

У пресслужбі Волинської облдержадміністрації цю інформацію підтвердили і повідомили, що Ігор Свиридов звільнений із займаної посади ще з 2 листопада. Заява на звільнення написана за угодою сторін.

Нагадаємо, на Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації схеми відкатів. До схеми причетні двоє заступників директора ДП «Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Їх затримали 16 листопада під час одержання ними від суб’єкта господарювання неправомірної вигоди в сумі 25 тисяч гривень.

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Теги: звільнення, директор автодоріг, Волинь
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Коментарі 1
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Сидіти буде ,чи пальчиком погрозять і на нову посаду призначать,так як за звичай робиться в Україні?
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