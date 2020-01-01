Скільки коштують мандарини у Луцьку





Ще десятиліття або два тому мандарини були не такими доступними. Наші батьки купували їх просто перед Новим роком чи Різдвом, ховали у холодних кімнатах і обов'язково наголошували дітям: це на свято. Зараз це трепетне передчуття свята, яке так добре стимулює комерція, можна собі продовжити. Достатньо просто сходити на ринок, у супермаркет чи до найближчої фруктової крамниці.



Журналісти



Найперше ми пішли на Центральний ринок. Тут мандаринами торгує ледь не кожен третій продавець. Сезон, кажуть, почався не так давно, але на прилавках уже можна знайти весь асортимент цих цитрусових: іспанські, італійські, турецькі. Кожен – зі своїми особливостями. Є мандарини для тих, хто полюбляє солодке. Є з кислинкою. Є ті, які легко чистяться. На останні з кожним роком зростає попит, кажуть на ринку.



Італійські мандарини можна тут придбати за ціною 40-45 гривень, іспанські – за 45-50 гривень, а ціни на турецькі коливаються від 30 до 45 гривень. Можна знайти також акційні пропозиції по 25-28 гривень.



У сусідньому з Північним ринком "АТБ" є два види мандаринів. Звичайні (ймовірно, турецькі) коштують тут 30 гривень. Іспанські сорту "Клементина" – 45 гривень за кілограм.



Мандарини в мережі магазинів "7/23" обійдуться вам у 32 гривні за кілограм.



У магазині "Салют" на проспекті Соборності іспанські мандарини обійдуться вам у 40 гривень за кілограм. Турецькі тут коштують 30 гривень.



Саме зараз у мережі магазинів "Сільпо" в Луцьку можна купити непогані турецькі мандарини за ціною 24 гривні за кілограм. Проте іспанський мандарин "Клементина" тут коштує 50 гривень за кілограм.



Мандарини у "Велмарті" діляться на звичайні по 26,85 гривні, "преміум-мандарини" сорту "Сатсума" за ціною 34,55 гривні за кілограм та іспанські по 50 гривень.



А от у "Там-Тамі" нам на очі трапилися тільки іспанські за ціною 50 гривень за кілограм.







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