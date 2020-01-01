Скільки коштують мандарини у Луцьку
Сьогодні, 17:00
Якщо свято наближається, а ви все ще його не відчули, варто замислитися: можливо, щось у житті ви робите не так. Наприклад, не купуєте мандаринів. Так склалося, що саме з цими цитрусовими асоціюється наближення зимових свят у декількох поколінь українців.
Ще десятиліття або два тому мандарини були не такими доступними. Наші батьки купували їх просто перед Новим роком чи Різдвом, ховали у холодних кімнатах і обов'язково наголошували дітям: це на свято. Зараз це трепетне передчуття свята, яке так добре стимулює комерція, можна собі продовжити. Достатньо просто сходити на ринок, у супермаркет чи до найближчої фруктової крамниці.
Журналісти ІА "Конкурент" сходили. Тому вмикайте вогники, діставайте пледи і готуйтеся читати смачний передсвятковий огляд мандаринів і цін.
Найперше ми пішли на Центральний ринок. Тут мандаринами торгує ледь не кожен третій продавець. Сезон, кажуть, почався не так давно, але на прилавках уже можна знайти весь асортимент цих цитрусових: іспанські, італійські, турецькі. Кожен – зі своїми особливостями. Є мандарини для тих, хто полюбляє солодке. Є з кислинкою. Є ті, які легко чистяться. На останні з кожним роком зростає попит, кажуть на ринку.
Італійські мандарини можна тут придбати за ціною 40-45 гривень, іспанські – за 45-50 гривень, а ціни на турецькі коливаються від 30 до 45 гривень. Можна знайти також акційні пропозиції по 25-28 гривень.
У сусідньому з Північним ринком "АТБ" є два види мандаринів. Звичайні (ймовірно, турецькі) коштують тут 30 гривень. Іспанські сорту "Клементина" – 45 гривень за кілограм.
Мандарини в мережі магазинів "7/23" обійдуться вам у 32 гривні за кілограм.
У магазині "Салют" на проспекті Соборності іспанські мандарини обійдуться вам у 40 гривень за кілограм. Турецькі тут коштують 30 гривень.
Саме зараз у мережі магазинів "Сільпо" в Луцьку можна купити непогані турецькі мандарини за ціною 24 гривні за кілограм. Проте іспанський мандарин "Клементина" тут коштує 50 гривень за кілограм.
Мандарини у "Велмарті" діляться на звичайні по 26,85 гривні, "преміум-мандарини" сорту "Сатсума" за ціною 34,55 гривні за кілограм та іспанські по 50 гривень.
А от у "Там-Тамі" нам на очі трапилися тільки іспанські за ціною 50 гривень за кілограм.
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Ще десятиліття або два тому мандарини були не такими доступними. Наші батьки купували їх просто перед Новим роком чи Різдвом, ховали у холодних кімнатах і обов'язково наголошували дітям: це на свято. Зараз це трепетне передчуття свята, яке так добре стимулює комерція, можна собі продовжити. Достатньо просто сходити на ринок, у супермаркет чи до найближчої фруктової крамниці.
Журналісти ІА "Конкурент" сходили. Тому вмикайте вогники, діставайте пледи і готуйтеся читати смачний передсвятковий огляд мандаринів і цін.
Найперше ми пішли на Центральний ринок. Тут мандаринами торгує ледь не кожен третій продавець. Сезон, кажуть, почався не так давно, але на прилавках уже можна знайти весь асортимент цих цитрусових: іспанські, італійські, турецькі. Кожен – зі своїми особливостями. Є мандарини для тих, хто полюбляє солодке. Є з кислинкою. Є ті, які легко чистяться. На останні з кожним роком зростає попит, кажуть на ринку.
Італійські мандарини можна тут придбати за ціною 40-45 гривень, іспанські – за 45-50 гривень, а ціни на турецькі коливаються від 30 до 45 гривень. Можна знайти також акційні пропозиції по 25-28 гривень.
У сусідньому з Північним ринком "АТБ" є два види мандаринів. Звичайні (ймовірно, турецькі) коштують тут 30 гривень. Іспанські сорту "Клементина" – 45 гривень за кілограм.
Мандарини в мережі магазинів "7/23" обійдуться вам у 32 гривні за кілограм.
У магазині "Салют" на проспекті Соборності іспанські мандарини обійдуться вам у 40 гривень за кілограм. Турецькі тут коштують 30 гривень.
Саме зараз у мережі магазинів "Сільпо" в Луцьку можна купити непогані турецькі мандарини за ціною 24 гривні за кілограм. Проте іспанський мандарин "Клементина" тут коштує 50 гривень за кілограм.
Мандарини у "Велмарті" діляться на звичайні по 26,85 гривні, "преміум-мандарини" сорту "Сатсума" за ціною 34,55 гривні за кілограм та іспанські по 50 гривень.
А от у "Там-Тамі" нам на очі трапилися тільки іспанські за ціною 50 гривень за кілограм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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