Аварія на Волині: легковик влетів у КамАЗ. ФОТО





Про це повідомляє



Як з’ясували журналісти, зіткнулися вантажівка КамАЗ та легковик Renault Kangoo. Водій Renault їхав зі сторони 15-го мікрорайону, не впорався з кермуванням та в’їхав у припарковану вантажівку.



На щастя, обійшлося без потерпілих. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го листопада в обідню пору на трасі Р-15 у Нововолинську біля 4-ї шахти трапилась аварія.Про це повідомляє БУГ з місця події.Як з’ясували журналісти, зіткнулися вантажівка КамАЗ та легковик Renault Kangoo. Водій Renault їхав зі сторони 15-го мікрорайону, не впорався з кермуванням та в’їхав у припарковану вантажівку.На щастя, обійшлося без потерпілих. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

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