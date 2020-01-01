Аварія на Волині: легковик влетів у КамАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:15
18-го листопада в обідню пору на трасі Р-15 у Нововолинську біля 4-ї шахти трапилась аварія.
Про це повідомляє БУГ з місця події.
Як з’ясували журналісти, зіткнулися вантажівка КамАЗ та легковик Renault Kangoo. Водій Renault їхав зі сторони 15-го мікрорайону, не впорався з кермуванням та в’їхав у припарковану вантажівку.
На щастя, обійшлося без потерпілих. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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Про це повідомляє БУГ з місця події.
Як з’ясували журналісти, зіткнулися вантажівка КамАЗ та легковик Renault Kangoo. Водій Renault їхав зі сторони 15-го мікрорайону, не впорався з кермуванням та в’їхав у припарковану вантажівку.
На щастя, обійшлося без потерпілих. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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