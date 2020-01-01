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Волинянин обікрав квартиру, підібравши ключ до дверей

Волинянин обікрав квартиру, підібравши ключ до дверей
Чоловік обікрав помешкання 22-річного нововолинця.

Повідомлення до поліції надійшло учора, 17 листопада, від власника квартири.Відомо, що злодій підібрав ключ до замка вхідних дверей житла заявника та викрав планшет з чохлом і клавіатурою. Сума завданих збитків – 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за аналогічний злочин місцевий житель, котрий напередодні звільнився із місць позбавлення волі. Викрадений планшет чоловік продав.

Слідчі за фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення.




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Теги: злодій, крадіжка
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