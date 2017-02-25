Затримали банду злодіїв, які обкрадали офіси і банкомати на Волині, Львівщині і Тернопільщині. ФОТО

Львівські поліцейські затримали злочинне угруповання крадіїв, які «працювали» на території всієї України.На рахунку затриманих щонайменше 8 крадіжок з офісів та банкоматів, внаслідок яких зловмисники викрали майже 3,5 мільйони гривень, - інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції УкраїниВранці 18 листопада поліцейські затримали організатора та трьох учасників групи. Під час затримання двоє з фігурантів намагалися втекти.Так, упродовж двох місяців на території Львівської області було скоєно кілька крадіжок з офісних приміщень. Проаналізувавши зібрану інформацію з місць злочинів та виявивши характерний «почерк», правоохоронці дійшли висновку про вчинення крадіжок однією групою осіб.Згодом поліцейські встановили і всіх учасників злочинного угруповання. До його складу входило четверо мешканців області віком від 29-ти до 51-го років. «Спеціалізувалися» злодії виключно на крадіжках з офісів, магазинів та банкоматів. Крім того, поліцейські з’ясували, що при підготовці до «операції» та під час вчинення злочину учасники використовували різні автомобілі.Зокрема, після «нальоту» авто продавались чи розбирались на запчастини. «Працювали» виключно вночі і використовували новітню та спеціальну техніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу. Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати на «справу» до 20 хвилин.На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури заочно повідомили організатору та трьом учасникам угруповання про підозри ч. ч. 3, 4, 5 ст. 185 (вчинення злочину у складі організованої групи) КК України та оголосили їх у розшук.За результатами проведення 20 санкціонованих обшуків вилучили спецтехніку та інші знаряддя для вчинення злочину, ювелірні вироби, номерні знаки іноземної реєстрації, автомобілі підозрюваних та інші речі, що підтверджують їх причетність до злочинної діяльності.Наразі встановили причетність затриманих щонайменше до скоєння 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей, внаслідок яких викрали майже 3,5 мільйони гривень.Організатора та трьох учасників угруповання доставили до Галицького районного суду м. Львова для обрання їм запобіжного заходу.За скоєне підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років з конфіскацією майна.