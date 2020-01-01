Поліція розшукує 30-річного волинянина, який зник декілька тижнів тому

Василя Петровича Куренчука, 13 січня 1990 року народження, жителя міста Рожище.



Зазначається, що чоловік 28 жовтня пішов із дому та місце перебування його невідоме. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.



Тож просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.







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