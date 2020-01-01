Поліція розшукує 30-річного волинянина, який зник декілька тижнів тому
Сьогодні, 16:47
Волинські поліцейські розшукують Василя Петровича Куренчука, 13 січня 1990 року народження, жителя міста Рожище.
Зазначається, що чоловік 28 жовтня пішов із дому та місце перебування його невідоме. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.
Тож просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.
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Зазначається, що чоловік 28 жовтня пішов із дому та місце перебування його невідоме. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.
Тож просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.
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