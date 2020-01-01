У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:18
У зв’язку із заміною кабелю електропостачання ПАТ «Волиньобленерго», у Луцьку перекриють рух транспорту на одній із вулиць міста.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.
Зазначається, що перекриють рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9:00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року.
Також інформують, що обмежать рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9:00 7 грудня 2020 року до завершення робіт.
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.
Зазначається, що перекриють рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9:00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року.
Також інформують, що обмежать рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9:00 7 грудня 2020 року до завершення робіт.
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