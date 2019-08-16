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Волинянина підозрюють у незаконній порубці дерев

Волинянина підозрюють у незаконній порубці дерев
34-річному жителю села Башлики Ківерцівського району повідомили про підозру у незаконній порубці дерев.

Так, удень 28 вересня 2020 року волинянин, не маючи спеціального дозволу (лісорубного квитка), бензопилою зрізав чотири сосни на території "Звірівського "господарства та, завантаживши їх на причеп до трактора, віз додому, - інформує обласна прокуратура.

Незаконно зрубану деревину у нього вилучили працівники поліції. Протиправними діями чоловіка інтересам держави завдано матеріальну шкоду на суму майже 43 тисячі гривень.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку й перевезення незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотної шкоди, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: незаконні рубки, дерева, суд, Волинь
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