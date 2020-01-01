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Підозрюваного у звірячому вбивстві жінки в Любешівському районі заарештували

Підозрюваного у звірячому вбивстві жінки в Любешівському районі заарештували
Підозрюваному у вбивстві жінки в Любешівсткому районі оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада в одному з сіл Любешівського району сталося звіряче вбивство. Жертвою стала 38-річна місцева мешканка, жінка померла жахливою насильницькою смертю.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний – мешканець Рівненської області.

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Теги: вбивство, Любешівський район
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